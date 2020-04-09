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Aydın Ticaret Borsasında günlük oluşan fiyatlar

Aydın Ticaret Borsasında kuru incirin kilogramı 10,25 – 17,00 TL aralığında işlem gördü.

09.04.2020 14:03 | Son Güncelleme: 09.04.2020 14:03
Aydın Ticaret Borsasında günlük oluşan fiyatlar
Aydın Ticaret Borsasında kuru incirin kilogramı 10,25 – 17,00 TL aralığında işlem gördü.

Aydın Ticaret Borsasında günlük işlem gören ürünler ve fiyatlar şu şekilde oluştu: Kuru İncir, Hazır Tacir Satışı olarak en az 10,25 TL en çok 17,00 TL; Siyah Salamura Zeytin , Hazır Tacir Satışı olarak en az 7,00 TL en çok 7,00 TL ve St1 Mahlıç, Hazır Tacir Satışı olarak en az 10,00 TL en çok 10,60 TL. - AYDIN

Kaynak: İHA

Etiketler: Zeytin, Aydın, Ekonomi
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