Aydın Ticaret Borsasında günlük oluşan fiyatlar
Aydın Ticaret Borsasında natürel ham zeytinyağının kilogramı 10,75 – 11,20 TL aralığında işlem gördü.
10.04.2020 12:54 | Son Güncelleme: 10.04.2020 12:54
Aydın Ticaret Borsasında günlük işlem gören ürünler ve fiyatlar şu şekilde oluştu: Natürel Ham Zeytinyağı , Hazır Tacir Satışı olarak en az 10,75 TL en çok 11,20 TL ve Siyah Salamura Zeytin, Hazır Tacir Satışı olarak en az 8,00 TL en çok 8,00 TL. - AYDIN
Kaynak: İHA
Etiketler: Zeytinyağı, Aydın, Ekonomi