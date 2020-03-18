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Aydın: Trabzon’da taşkın riskini azaltıyoruz

Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü (DSİ) Trabzon ve ilçelerine yaptığı yatırımlarla mümbit topraklarını su ile buluşturmaya, vatandaşlara içme ve kullanma suyu temin etmeye ve derelerdeki taşkın riskini azaltmaya devam ediyor.

18.03.2020 15:10 | Son Güncelleme: 18.03.2020 15:10
Aydın: Trabzon’da taşkın riskini azaltıyoruz
Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü (DSİ) Trabzon ve ilçelerine yaptığı yatırımlarla mümbit topraklarını su ile buluşturmaya, vatandaşlara içme ve kullanma suyu temin etmeye ve derelerdeki taşkın riskini azaltmaya devam ediyor.

Kaynak: Dunya.com

Etiketler : Devlet Su İşleri, Trabzon, Ekonomi

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