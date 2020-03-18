Aydın TRAC yönetiminden Vali Köşger'e ziyaret
Türkiye Radyo Amatörleri Cemiyeti (TRAC) Aydın Şubesi Yönetim Kurulu Başkanı Kaan Çalışkan ve Başkan Yardımcısı Semih Demirel, Aydın Valisi Yavuz Selim Köşger'i makamında ziyaret etti.
18.03.2020 09:12 | Son Güncelleme: 18.03.2020 09:12
Türkiye Radyo Amatörleri Cemiyeti (TRAC) Aydın Şubesi Yönetim Kurulu Başkanı Kaan Çalışkan ve Başkan Yardımcısı Semih Demirel, Aydın Valisi Yavuz Selim Köşger'i makamında ziyaret etti.
Amatör telsizciliğin Aydın ilindeki gelişimi ve projeler hakkında bilgi veren Çalışkan, "Olası afet ve acil durumlara üyelerimiz, haberleşme ağımız ve teknik bilgimiz ile İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğümüzün emrinde hazırız. Gençleri elektronik haberleşme ve amatör telsizcilik alanında teşvik etmek için yakın zamanda İl Milli Eğitim müdürlüğü ile görüşmeler yapacağız" dedi.
Dernek ve faaliyetleri hakkında bilgi alan Vali Köşger de, acil ve afet durumlarında amatör telsizcilerin üstlendiği görevin önemli olduğunu belirterek, genç yöneticilere desteklerini iletti. - AYDIN
Amatör telsizciliğin Aydın ilindeki gelişimi ve projeler hakkında bilgi veren Çalışkan, "Olası afet ve acil durumlara üyelerimiz, haberleşme ağımız ve teknik bilgimiz ile İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğümüzün emrinde hazırız. Gençleri elektronik haberleşme ve amatör telsizcilik alanında teşvik etmek için yakın zamanda İl Milli Eğitim müdürlüğü ile görüşmeler yapacağız" dedi.
Dernek ve faaliyetleri hakkında bilgi alan Vali Köşger de, acil ve afet durumlarında amatör telsizcilerin üstlendiği görevin önemli olduğunu belirterek, genç yöneticilere desteklerini iletti. - AYDIN
Kaynak: İHA
Etiketler : Selim Köşger, Türkiye, Aydın, Güncel
Manşet
Haberler
Güncel
Herkes aynı soruyu soruyor: Koronavirüsten ölen kişi nasıl defnedilecek?
Güncel
CNN Türk spikeri Gözde Atasoy, 14 gün kuralını çiğneyip yayına çıktı
Güncel
Gaziantep'te Avrupa'dan gelen 11 öğrenci, öğretmen ve 1 görevli koronavirüs tedbirleri kapsamında gözlem altına alındı
Güncel
Rusya Japonlarla geliştirdiği taşınabilir Kovid-19 test cihazını nisanda üretmeyi planlıyor
Güncel
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, koronavirüsün etkisini yitirmesi için gereken süreyi verdi
Güncel
Rize'de umreden dönen 438 kişinin test sonuçları negatif çıktı
Güncel
Şarkıcı Ece Seçkin, Avrupa'daki Türk vatandaşların tahliyesini gerçekleştiren pilot nişanlısıyla karantinada
Güncel
Survivor'da ada şartlarına alışamayan İlayda, diskalifiye edildi