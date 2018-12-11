Aydın Trafo Patladı Kepenkleri Elektrikli Olan Esnaf Dükkan Açamadı

11 Aralık 2018 Salı 15:52



11 Aralık 2018 Salı 15:52

Trafo patladı kepenkleri elektrikli olan esnaf dükkan açamadıAydın'ın Söke ilçesinde patlayan trafo nedeniyle yaşanan elektrik kesintisi nedeniyle, kepekleri elektrikli olan esnaf, dükkanlarını açamadı.Bu sabah, Yenicami Mahallesi Şadırvan Sokak'ta, Hacı Ziya Bey Camii karşısındaki trafo, bir anda patladı. İşyerlerini açmaya gelen esnaf, şok yaşadı. Büyük bir gürültüyle patlayan trafo, mahallede elektrik kesintisine neden odu. Dumanların yükseldiği elektrik trafosunda, elektrik dağıtım şirketi AYDEM çalışanları onarım çalışmalarına başladı. Polis ise çevresinde güvenlik önlemi aldı. Trafonun içindeki panelin tamamen yanmasına neden olan patlama nedeniyle, kepengi elektrikli mekanizmayla çalışan 20'ye yakın esnaf, dükkanlarını açamadı. Trafodaki tadilat çalışması sürerken, Denizli'den, yanan bir parçanın yenisinin gelmesinin beklendiği öğrenildi.