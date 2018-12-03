Aydın Tur Otobüsünün Çarptığı Genç Kız, Son Yolculuğuna Uğurlandı

Aydın Nazilli
ilçesinde yolun karşısına geçmek isterken tur otobüsünün çarpmasıyla ağır yaralanıp, hastanede yaşamını yitiren 16 yaşındaki Güllü
İlhan'ın cenazesi, ailesinin yaşadığı Karpuzlu
ilçesinde gözyaşları arasında toprağa verildi.
Dün (pazar) saat 09.30 sıralarında, İstiklal Mahallesi'nden geçen Aydın- Denizli
karayolunda yolun karşısına geçmeye çalışan Kerami Kız Kuran
Kursu'nun yatılı öğencisi Güllü İlhan'a, Denizli'den Aydın yönüne giden Feridun Ogiz'un kullandığı Koreli turistleri taşıyan 34 GM 373 plakalı tur otobüsü çarptı. Yaralanan Güllü İlhan, kaza yerine gelen 112 Acil Servis
ekibinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Aydın Devlet Hastanesi
'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan İlhan, burada doktorların müdahalesine rağmen yaşamını yitirdi.
İlhan'ın yakınları tarafından teslim alınan cenazesi, bugün öğlende, ailesinin yaşadığı Karpuzlu ilçesinin kırsal Uncular Mahallesi'ne götürüldü. Buradaki Uncular Camisi'nde düzenlenen cenaze törenine, Karpuzlu Kaymakamı Mehmet Fazıl Yıldız, bağımsız Karpuzlu Belediye Başkanı Tuğrul
Ozan, Aydın İl Müftüsü Ercan Aksu
, Efeler
İlçe Müftüsü Salih Akçan, Nazilli İlçe Müftüsü Necati Topaloğlu
ve Karpuzlu İlçe Müftüsü Himmet Metin'in yanı sıra kamu kurum ve kuruluşlarının temsilcileri, vatandaşlar ve genç kızın ailesi ile yakınları katıldı. Kılınan namazın ardından, İlhan'ın cenazesi Uncular Mahalle Mezarlığı'nda toprağa verildi.
Karpuzlu,Güllü,Aydın
03 Aralık 2018 Pazartesi 19:26