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Aydın, "Türk devletinin varlığı adına Cumhurbaşkanımıza destek vermeye devam edeceğiz"

MHP Kastamonu İl Başkanı Yüksel Aydın, Türk devletinin varlığı adına Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a destek vermeye devam edeceklerini söyledi.

17.11.2019 17:59 | Son Güncelleme: 17.11.2019 18:04Aydın,
MHP Kastamonu İl Başkanı Yüksel Aydın, Türk devletinin varlığı adına Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a destek vermeye devam edeceklerini söyledi.

MHP Kastamonu İl Başkanı Yüksel Aydın, Kastamonu'da iş adamlarının düzenlediği tanıtım toplantısına katıldı. Toplantıda söz alarak Kastamonu'ya hizmet etmek için çalıştıklarını belirten Aydın, "24 Haziran öncesi oluşturulan Cumhur İttifakı, bugün ne kadar gerçekli ve anlamlı olduğu anlaşılıyor. Son Amerika ziyaretinde, ittifakın doğruluğunu gördük. Cumhurbaşkanı ve Genel Başkanımız Devlet Bahçeli, yedi düvelle mücadele ediyor. Bizim gördüklerimiz var, göremediklerimiz var. Bu devletin bekası adına, Türk devletinin varlığı adına Cumhurbaşkanımıza destek vermeye, devam edeceğiz. İstihdama ihtiyacımız var. Kastamonu'da işsizlik oranımız çok yüksek. İşadamlarımız, istihdama dönük, üretime dönük yatırımlar yapmasını arzu ediyoruz. Tek çıkış yolumuz bu"

Daha sonra söz alan KATSO Başkanı Oğuz Fındıkoğlu ise genç iş adamlarının Kastamonu ve tüm Dünya'da Türk bayrağını başarı ile dalgalandıran temsilciler olduğunu ifade etti. Yapılan konuşmaların ardından rozet takdim töreniyle tanıtım toplantısı sona erdi. - KASTAMONU

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Kaynak: İHA

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