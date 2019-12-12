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Aydın Türk Ocakları'ndan 'Atsız' konferansı

Aydın Türk Ocakları Gençlik Kolları H. Nihal Atsız'ın 44'üncü ölüm yıldönümü münasebetiyle bir anma programı düzenledi.

12.12.2019 12:45 | Son Güncelleme: 12.12.2019 12:50Aydın Türk Ocakları'ndan 'Atsız' konferansı
Aydın Türk Ocakları Gençlik Kolları H. Nihal Atsız'ın 44'üncü ölüm yıldönümü münasebetiyle bir anma programı düzenledi.

Anma programına Aydın Türk Ocakları Gençlik Kolları Başkanı Selim Abalı, Türk Eğitim-Sen önceki dönem Şube Başkanı Rıdvan Naci Devli, Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) Türk Dünyası Araştırmaları Topluluğu üyeleri ve Türk Ocağı üyeleri katıldı.

Konferansa konuşmacı olarak Türkçe Öğretmeni ve Türk Eğitim Sen Karpuzlu İlçe Başkanı Gökberk Devrim katıldı.

Programın açılış konuşmasını yapan Aydın Türk Ocakları Gençlik Kolları Başkanı Selim Abalı, "Hüseyin Nihal Atsız Türk milliyetçiliğinin önündeki idol insanlardan birisidir. Çok yönlü bir adamdır" dedi.

Konuşmacı olarak katılan Türkçe Öğretmeni ve Türk Eğitim Sen Karpuzlu İlçe Başkanı Gökberk Devrim de yaptığı konuşmada Atsız'ın hayatına değinerek, "Atsız Yusuf Akçura, Ziya Gökalp'ten sonra Cumhuriyet döneminin kurucusudur. Türkçülüğün tarihine baktığımızda birçok Türkçü ismi sayabiliriz ancak bu üç isim Türkçülüğün temel taşı olması bakımından çok önemli isimlerdir" diye konuştu.

Konferans konuşmacı Devrim'in katılımcılar tarafından yöneltilen soruları yanıtlaması ile son buldu. - AYDIN

Nihal Atsız, Aydın Türk, Güncel

Kaynak: İHA

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