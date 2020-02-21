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Aydın tuvalet ihalesini alamayınca çatıya çıktı

Tuvalet ihalesini alamayınca çatıya çıktıAYDIN'ın Nazilli ilçesinde, katıldığı ihaleyi alamayınca bunalıma girdiği öne sürülen Hüseyin İ. (59), 7 katlı apartmanın çatısına çıkıp, atlayacağını söyledi.

21.02.2020 12:48 | Son Güncelleme: 21.02.2020 12:49
Tuvalet ihalesini alamayınca çatıya çıktı
AYDIN'ın ilçesinde, katıldığı ihaleyi alamayınca bunalıma girdiği öne sürülen Hüseyin İ. (59), 7 katlı apartmanın çatısına çıkıp, atlayacağını söyledi. Polislerin ikna çabalarına direnen Hüseyin İ., yarım saat sonra dalgınlığından yararlanılıp, etkisiz hale getirilerek, çatıdan indirildi.
'da yaşayan Hüseyin İ., iddiaya göre, işlettiği Nazilli Belediyesi'ne ait Zafer Mahallesi'ndeki Cumartesi Kapalı 'nde bulunan umumi tuvaletin yapılan yeni ihalesini başkasının kazanması üzerine bunalıma girdi. Altıntaş Mahallesi Belediye Meydanı'ndaki 7 katlı Özkul Apartmanı'nın çatısına çıkan Hüseyin İ., "Dayanacak gücüm kalmadı, ölmek istiyorum" diye bağırmaya başladı. Çevredekiler ise durumu polise bildirdi. İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polisler, çatının kenarına oturan ve yanına kimseyi yaklaştırmayan Hüseyin İ.'yi inmeye ikna etmeye çalıştı. Evli olduğu öğrenilen Hüseyin İ., polislere direnip, çatıdan inmezken, zaman zaman sarkarak, aşağıdakileri korkuttu. Kendisine gereken desteği vereceğini söyledikleri Hüseyin İ.'yi anlık dalgınlığından yararlanıp, kolundan yakalayarak, etkisiz hale getiren polisler, çatıdan indirdi. Yarım saat süren çabanın ardından indirilen Hüseyin İ., Nazilli Devlet Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçirildikten sonra Nazilli Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği'ne götürüldü. Hüseyin İ., ifadesinin ardından serbest bırakıldı.
Aydın tuvalet ihalesini alamayınca çatıya çıktı

Zafer Mahallesi, Pazaryeri, Nazilli, Aydın, Güncel

Kaynak: DHA


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