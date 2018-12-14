Aydın Ülkemizin En Önemli Tarım Merkezi Haline Gelecek"

14 Aralık 2018 Cuma 16:59



14 Aralık 2018 Cuma 16:59

AK Parti Aydın Milletvekili Mustafa Savaş, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıkladığı ikinci 100 günlük icraat programında yer alan Aydın Tarıma Dayalı İhtisas Sera Organize Sanayi Bölgesi (OSB) ile kentin Türkiye'nin en önemli tarım merkezi haline geleceğini belirtti.Savaş, yaptığı yazılı açıklamada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıkladığı ikinci 100 günlük icraat programı ile AK Parti iktidarı olarak Aydınlılara verdikleri büyük bir sözü daha tutmanın mutluluğunu yaşadıklarını ifade etti.Aydın'da Tarıma Dayalı İhtisas Sera OSB'si kurulması projesinin Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından açıklanan ikinci 100 günlük icraat programında yer aldığına işaret eden Savaş, şunları ifade etti:"Aydın tarımsal yatırımın merkezi olacak. Çiftçilerimiz daha fazla üretecek, ürettikçe daha fazla zenginleşecek. AK Parti iktidarıyla bu bereketli topraklardan yatırım fışkıracak. Bunun sözünü veriyoruz. Projeler teker teker hayata geçmeye başladı. Ne denli büyük projeler olduğunu, proje hayata geçince sadece Aydın değil, bütün bir Türkiye görmüş olacak."Savaş, Tarıma Dayalı İhtisas Sera OSB Projesinin hayata geçirilmesi noktasında Aydın Valisi Yavuz Selim Köşger'e çalışmalarından, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'ye de desteklerinden dolayı teşekkür ederek, şunları kaydetti:"Sayın Cumhurbaşkanımızın açıkladığı bu devasa projeyle tarımsal yatırım ve üretimde verimliliği artıracağız, tam otomasyonlu seraların kurulmasını sağlayacağız. Ulusal ve uluslararası seviyede rekabete dayalı büyük ölçekli tarımsal üretimi gerçekleştirmek için muhteşem bir yatırımdan bahsediyoruz. Çiftçilerimize örnek olacak bir model oluşturuluyor. Bu modeli yaygınlaştıracağız, bu yatırımlara fiziksel ve sosyal altyapı da sağlanmış olacak. Mevcut jeotermal kaynakların sera ısıtmasında kullanılarak önemli bir maliyet unsuru olan ısıtma giderlerini en aza indireceğiz. Yeni iş imkanları oluşacak, tarım sanayinde tam bir entegrasyon sağlanmış olacak. Kısacası Aydın ülkemizin en önemli tarım merkezi haline gelecek."- "Otoyol Projesi de yatırımlara hız katacak"İhalesi yapılan Aydın-Denizli Otoyolu Projesi'nin de Aydın'daki tarımsal yatırımlara hız katacağına işaret eden Savaş, şunları ifade etti:"Aydın-Denizli Otoyolu Projesi, Aydın ve Denizli gibi kentleri birbirine bağlamanın yanında, Pamukkale, Efes antik kentleri gibi önemli turizm merkezlerine de ulaşımı kolaylaştıracak. Ege ve Akdeniz Bölgesi'ndeki turistik bütün tesislerin ve bu bölgelerdeki illerin taze ve kaliteli tarım ürünü ihtiyacını karşılamak için fırsatlar doğacak. Aydın çok büyük bir pazara hitap ederek hizmet sunacak. Tarıma Dayalı İhtisas Sera Organize Sanayi Bölgesi de bundan dolayı çok önemli. Aydın bir tarım kenti olacak ve bunu kendi markalarıyla tescilleyecek. Bu zenginliği uygulamalı teknoloji ağırlıklı Tarım Üniversitesi ile taçlandırmak en büyük hayallerimizden birisi. İnşallah ona da sıra gelecek diyelim."