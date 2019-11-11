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Aydın Ülkü Ocakları'nda yönetim kurulu yenilendi

Aydın Ülkü Ocakları yeni yönetim kurulu yenilendi.

11.11.2019 14:27 | Son Güncelleme: 11.11.2019 14:32Aydın Ülkü Ocakları'nda yönetim kurulu yenilendi
Ülkü Ocakları yeni yönetim kurulu yenilendi. Genel merkez tarafından onaylanan yönetim kurulu ilk toplantısını gerçekleştirdi.

Aydın Ülkü Ocakları'nda yeni yönetim listesi belirlendi. Tayfun Şan'ın göreve gelmesi ile birlikte il yönetim kurulu listesinde değişiklikler yapılmış ve liste onay için genel merkeze gönderilmişti.

Yenilenen onaylanan yönetim kurulu üyeleri ile birlikte il binasında ilk toplantısını gerçekleştiren Ülkü Ocakları Aydın İl Başkanı Tayfun Şan, "Aydın Ülkü Ocaklarının yenilenen Yönetim Kurulu üyelerimizle toplantımızı gerçekleştirdik. Yüce Allah kutlu davamıza hayırlı hizmetler etmeyi nasip etsin" dedi.

Yeni Yönetimi kamuoyu ile paylaştı

Başkan Şan, yapılan toplantının ardından yeni yönetim listesini teşkilat içi görevlendirmeleri kamuoyu ile paylaştı. Tayfun Şan başkanlığındaki yönetimde ikinci başkanlık ve teşkilatlandırma birim başkanlığına Alper Yıldırım getirilirken listede, Hidayet Başağa, Serhan Avşar, Serkan Ergün, Aybüke Çallı, Mustafa Küçükçakar, Abdullah Sermet Demirci, Mehmet Erhan Ceylan, Orkun Gülbahar, Volkan Engin, Ramazan Babacan, Ömer Çakır, Harun Polat, İsmail Koçarlı, Murat Saraçoğlu, Fazıl Altıntaş, Hüseyin Arıkan, Oğuzhan Sönmez, Cemil Kesici, Mustafa Bulur, Burak Koç ve Şahin Evran yer aldı. - AYDIN

Aydın, Güncel

Kaynak: İHA

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