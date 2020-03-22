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Aydın Ülkü Ocakları yaşlılar için yardıma hazır

Aydın Ülkü Ocakları sosyal medya hesapları üzerinden yaşlılar için yardıma hazırız çağrısında bulundu.

22.03.2020 20:41 | Son Güncelleme: 22.03.2020 20:41
Aydın Ülkü Ocakları yaşlılar için yardıma hazır
Aydın Ülkü Ocakları sosyal medya hesapları üzerinden yaşlılar için yardıma hazırız çağrısında bulundu.

Dün akşam saatlerinde yapılan resmi açıklamanın ardından 65 yaş ve üzeri vatandaşların dışarı çıkmalarına kısıtlama getirilmişti. Aydın Ülkü Ocakları sosyal medya hesapları üzerinden çağrı yaptı. Koronavirüsü yüzünden sokağa çıkamayan yaşlı vatandaşlara yardıma hazır bulunduklarını belirten İl Başkanı Tayfun Şan, "17 ilçe ve 2 beldede bulunan Ülkü Ocakları 65 yaş ve üzeri vatandaşlarımızın emrindedir. Evlerinde otursunlar bizimle irtibata geçsinler, biz ayaklarına kadar hizmet edelim. Bu virüsü hep birlikte atlatacağız inşallah" dedi. - AYDIN

Kaynak: İHA

Etiketler : Aydın, Güncel

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