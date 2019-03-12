Aydın Uyarıya Rağmen Durmadılar, Esrarla Yakalandılar 2 Gözaltı

Uyarıya rağmen durmadılar, esrarla yakalandılar 2 gözaltı Aydın
'ın Sultanhisar
ilçesinde, şüphe üzerine kontrol edilmek istenen ancak sürücünün kaçması üzerine peşine düşen polis ekiplerince durdurulan otomobildeki 2 kişinin üstünde esrar bulundu. Gözaltına alınan zanlılar, emniyete götürüldü.
Sultanhisar İlçe Emniyet Amirliği ekipleri, dün (pazartesi) akşam saatlerinde, kırsal Atça
Mahallesi'nde şüphe üzerine bir otomobili kontrol etmek istedi. Uyarıya rağmen durmayan otomobil sürücüsü M.Ö., kaçmaya başladı. Peşine düşülen zanlıların içinde bulunduğu otomobil, bir süre sonra durduruldu. Otomobildeki M.Ö. ve A.K.'nin üst araması yapıldı. Yapılan kontrolde üstünden 20 gram esrar çıkan zanlılar, gözaltına alınarak emniyete götürüldü.
Aydın, Sultanhisar, Güncel
Kaynak: DHA