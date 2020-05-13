AYDIN Uzun süre sonra sokağa çıktılar, eve dönmek istemediler

Uzun süre sonra sokağa çıktılar, eve dönmek istemedilerAYDIN'da haftalardan beri sokağa çıkma kısıtlaması bulunan 0-14 yaş altı çocuklar bugün, verilen 4 saatlik izinle parkları ve meydanları doldurup, gönüllerinde oynayıp, güneşli havanın tadını çıkardı.

13.05.2020 17:21 | Son Güncelleme: 13.05.2020 17:25
Uzun süre sonra sokağa çıktılar, eve dönmek istemediler
AYDIN'da haftalardan beri sokağa çıkma kısıtlaması bulunan 0-14 yaş altı çocuklar bugün, verilen 4 saatlik izinle parkları ve meydanları doldurup, gönüllerinde oynayıp, güneşli havanın tadını çıkardı. İzin süresinin sonunda çocuklar, istemeyerek de olsa evlerine dönmek zorunda kaldı.
Koronavirüsle mücadele kapsamında, sokağa çıkma kısıtlamaları bulunan 65 yaş üstündeki vatandaşlardan sonra, 0-14 yaş arasındaki çocuklar da dışarıya çıktı. Uzun bir aradan sonra dışarı çıkan çocuklar, soluğu parklar ve meydanlarda aldı. Güneşli havayı da fırsat bilinen çocuklar parklarda salıncaklara ve tahterevalliye binip, kaydıraktan kaydı. Kimileri de bisikletiyle gezmenin keyfini çıkardı. Çocuklar, baloncuların da yüzünü güldürdü. Rengarenk balonlardan alan çocukların mutlulukları yüzlerinden okundu. Parkta gönlünce eğlenen 8 yaşındaki Şevval Mine Kuzuoğlu (8), "Çok mutluyum. Heyecandan zıp zıp, zıplıyorum. Kardeşimle dünden sokağa çıktığımızda parkta neler yapacağımızın planlarını yapmıştık. Çok eğelendik. İzin iye geldi" dedi.
Kaykayı ile Atatürk Kent Meydanı'nda tur atan Serdar Alp Balcıoğlu (7), "Evde çok canım sıkılıyordu. Sokağa çıkınca, kendimi çok iyi hissettim.
Çok mutluyum" dedi.
4 saatlik sürenin sonunda çocuklar, istemeyerek de olsa evlerine dönmek zorunda kaldı. AYDIN Uzun süre sonra sokağa çıktılar, eve dönmek istemediler

Kaynak: DHA

Etiketler: Güneşli, Güncel, Haber

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