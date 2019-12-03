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Aydın VaAydın Valisi Köşger, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı

Aydın Valisi Yavuz Selim Köşger, Anadolu Ajansının (AA) düzenlediği "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

03.12.2019 16:45 | Son Güncelleme: 03.12.2019 16:50
Valisi Yavuz Selim Köşger, Anadolu Ajansının (AA) düzenlediği "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.
Fotoğraflar hakkında AA muhabirinden bilgi alan Köşger, kategorisinde Faiz Abu Rmeleh'in çektiği "İsrail polisinden Mescid-i Aksa'da saldırı" fotoğrafını seçti.
Yaşam kategorisinde Halil Fidan'ın "Harran'da yaşam" fotoğrafını oylayan Köşger, sporda da Mustafa Yalçın'ın Fransa- maçında çektiği "Millilerden asker selamı" karesine oy verdi.
Köşger, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Anadolu Ajansının Türkiye'nin gözü kulağı olduğunu söyledi.
AA'nın dünyada çok önemli bir misyon ve fonksiyonu ifa ettiğine dikkati çeken Köşger, şunları kaydetti:
"Anadolu Ajansı, her sene düzenlenen bu fotoğraf yarışmasıyla da dünyada canlı olarak takip ettiği olayları en güzel görüntülerle bize seçtiriyor. Bu görevi ve misyonundan dolayı tebrik ediyorum. Dünyanın her yerinde ülkemizi temsil ediyor. Ülkemizi veya dünyayı ilgilendiren birçok habere Anadolu Ajansı vasıtasıyla ulaşmış oluyoruz. O anlamda çok önemli bir iş yapıyor. Yarışmadaki fotoğraflar da her seneki gibi çok güzel. Seçmekte zorlandım. Bir tercihte de bulunmak zorundaydık, tercihlerimizi yaptık."
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Mustafa Yalçın, Selim Köşger, Türkiye, Aydın, Güncel

Kaynak: AA


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