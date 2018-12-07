Vali Yardımcısından "Bize Neden Biber Gazı Sıktırıyorsunuz" Diyen Köylüye: Bir Şey Olmaz Ya!

Aydın'ın Efeler ilçesi Kızılcaköy'de bir süredir jeotermal enerji santrali yapılmasına tepki gösteren köylüler, kendilerine sıkılan biber gazını vali yardımcısına sordu. Vali yardımcısı, "Bir şey olmaz ya, biber gazından ne olacak?" cevabını verdi.

KÖYLÜLER JES YAPILMASINA TEPKİ GÖSTERİYOR

Kızılcaköy'de yaklaşık 2 aydır köylüler bölgeye jeotermal enerji santrali (JES) yapılmasına tepki gösteriyor. Polis, iki gün önce TOMA eşliğinde köylülerin bulunduğu alana gelerek dağılmalarını istedi ve biber gazı ile müdahale etti.

"BİR ŞEY OLMAZ BİBER GAZINDAN, NE OLACAK"

Biber gazına rağmen alandan ayrılmayan köylüler, bölgeyi ziyaret eden Aydın Vali Yardımcısı Mustafa Kemal Arat'a müdahaleyi sordu.

Arat, 'Bu biber gazını, şiddeti siz mi emrettiniz?' diye soran kadına, 'Bir şey olmaz ya biber gazından, ne olacak' diye cevap verdi.

"BU BİBER GAZINI, ŞİDDETİ SİZ Mİ YAPTIRDINIZ"

Köydeki kadınlardan biri vali yardımcısına, "Ben bir askere ne zaman buradan ne zaman gideceksiniz diye sordum. Asker 'Validen ne zaman emir gelirse o zaman gideceğiz' dedi. Bu biber gazını, şiddeti siz mi yaptırdınız?" dedi.

"BİBER GAZINDAN NE OLACAK"

Vali yardımcısı bunun üzerine "Biber gazından ne olacak? Farzet ki ben yaptırdım" ifadelerini kullandı.

KÖYLÜ: DENEYELİM Mİ ARAMIZDA

Bunun üzerine aynı kadın, Arat'a, "Biz ne yaptık, biz hakkımız, sağlığımız, toprağımız için uğraşıyoruz" diye tepki gösterirken, köylülerden biri de "Deneyelim mi aramızda?" diye sordu.

"KÖYLÜLERİN DİLE GETİRDİĞİ SORUNLARI İNCELEYECEĞİZ" DEMİŞTİ

Arat, köylülere şirket tüm izinleri tamamlayıncaya kadar araziye tek bir çivi dahi çakılmayacağı sözü vermiş, "Köylülerin dile getirdiği sorunları inceleyeceğiz" demişti.