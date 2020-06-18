Aydın Valisi Aksoy göreve başladı

Cumhurbaşkanlığı kararnamesi ile Kocaeli Valiliği'nden Aydın Valiliği'ne atanan Hüseyin Aksoy, Aydın'a gelerek göreve başladı.

Aydın Valisi Aksoy göreve başladı
18.06.2020 17:20 | Son Güncelleme: 18.06.2020 17:35
Cumhurbaşkanlığı kararnamesi ile Kocaeli Valiliği'nden Aydın Valiliği'ne atanan Hüseyin Aksoy, Aydın'a gelerek göreve başladı.

Kocaeli Valiliği'nden Aydın Valiliğine atanan Hüzeyin Aksoy için Aydın Valiliği önünde karşılama töreni yapıldı. Aydın protokolü, ilçe kaymakamları ve valilik çalışanları tarafından çiçekle karşılanan Vali Aksoy, karşılamanın ardından Valilik makamına geçti.

Vali Aksoy bugün itibariyle Aydın Valiliği'ndeki grevine başladığını ifade ederek, "Aydın ilimiz Türkiye'nin önemli illerinden birisi. Turizm potansiyeliyle, jeotermal kaynaklarıyla, tarımsal üretimi ve sanayisiyle ülkemizin önemli kentlerinden birisi. Aydın'da görev yapıyor olmaktan büyük bir memnuniyet duyuyorum. Burada sizlerle beraber Aydın halkının desteği ile önümüzdeki süreçte Aydın ilinin verilerini daha iyi bir noktaya taşıyabilmek adına gayret içerisinde çalışacağız. Benden önceki valilerimizin de benden önce büyük bir gayretle yapmış olduğu çalışmaları onların bıraktığı noktada daha ileriye taşımak adına bu çalışmalarımızı yine arkadaşlarımızla beraber, bundan sonra da sürdürmeye devam edeceğiz" dedi.

"Aydın Valiliği'nin benim için başka bir anlamı var"

Aydın Valiliği'nde görev yapacak olmanın kendisi için başka bir anlam taşıdığını belirten Vali Aksoy, "Daha önce Aydın Valiliği yapmış olan rahmetli Vali Recep Yazıcıoğlu ile aynı ilçedeniz. Bende Trabzon Köprübaşılıyım. Öyle bir tesadüfte yaşadık. O anlamda da bu vesile ile kendisini de rahmetle anıyorum" diye konuştu.

Vali Aksoy ayrıca Vali olarak ilk görev yerinin Muğla olduğunu da ifade ederek, o dönemde de komşu il olması nedeniyle Aydın'ı tanıma fırsatı bulduğunu söyledi. - AYDIN

Kaynak: İHA

Etiketler: Hüseyin Aksoy, Kocaeli, Aydın, Güncel, Haber

Manşet

Haberler

Son Dakika: LGS ve YKS’nin yapılacağı günlerde uygulanacak sokağa çıkma kısıtlamasının ayrıntıları netleşti Haber
Son Dakika: LGS ve YKS'nin yapılacağı günlerde uygulanacak sokağa çıkma kısıtlamasının ayrıntıları netleşti
Deodorant şişesiyle tecavüzle yargılanan sanık, üniversiteli kızı suçladı! Haber
Deodorant şişesiyle tecavüzle yargılanan sanık, üniversiteli kızı suçladı!
Altında sahtecilik yapanlara ağır hapis ve para cezası geliyor Haber
Altında sahtecilik yapanlara ağır hapis ve para cezası geliyor
Uğruna her şeyi yaptığı sevgilisinin başka kadınla fotoğrafını görünce ağlama krizine girdi Haber
Uğruna her şeyi yaptığı sevgilisinin başka kadınla fotoğrafını görünce ağlama krizine girdi
Son dakika: Hamile kadının olduğu araca saldıran baklavacı kardeşlere 4’er yıl 2’şer ay hapis cezası Haber
Son dakika: Hamile kadının olduğu araca saldıran baklavacı kardeşlere 4'er yıl 2'şer ay hapis cezası
Deprem Bilimcisi Özmen Kastamonu için uyardı: 7 büyüklüğünde deprem olma ihtimali çok yüksek Haber
Deprem Bilimcisi Özmen Kastamonu için uyardı: 7 büyüklüğünde deprem olma ihtimali çok yüksek
Harita teknikerlerinin karşısına çıkan dev engerek korkuttu Haber
Harita teknikerlerinin karşısına çıkan dev engerek korkuttu
LGS ve YKS’ye gireceklere refakat edecek bir yakını sokağa çıkma kısıtlamasından muaf olacak Haber
LGS ve YKS'ye gireceklere refakat edecek bir yakını sokağa çıkma kısıtlamasından muaf olacak
Haberler››Güncel››Aydın Valisi Aksoy göreve başladı - Haberler

Son Dakika Güncel Haberleri

17:59: Şehit Aileleri Federasyonundan Pençe-Kaplan Operasyonu'na destek açıklaması yapıldı - Haber 17:57: Son dakika! Keşan'da devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı - Haber 17:57: Tedavi edilen yaralı martı doğaya bırakıldı - Haber 17:57: Mersin'de uyuşturucu imal ederek sattığı ileri sürülen zanlı tutuklandı - Haber 17:56: Mahalle halkının katı atık tesisi tepkisi: Tarım arazilerinin sonu - Haber 17:56: Karne ve diplomalar e-okul'dan alınabilecek - Haber 17:19: PTT çalışanının koronavirüs testi pozitif çıkınca şube karantina altına alındı - Haber 17:18: LGS ve YKS'ye gireceklere refakat edecek bir yakını sokağa çıkma kısıtlamasından muaf olacak - Haber 16:49: Son Dakika: LGS ve YKS'nin yapılacağı günlerde uygulanacak sokağa çıkma kısıtlamasının ayrıntıları netleşti - Haber 12:39: Deodorant şişesiyle tecavüzle yargılanan sanık, üniversiteli kızı suçladı! - Haberler