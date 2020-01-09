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Aydın Valisi Köşger, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Gününü kutladı

Aydın Valisi Yavuz Selim Köşger, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

09.01.2020 13:54 | Son Güncelleme: 09.01.2020 13:54Aydın Valisi Köşger, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Gününü kutladı
Valisi Yavuz Selim Köşger, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.
Köşger, mesajında gücünü kamuoyu desteğinden alan, halkın alma hakkının kullanılmasını sağlayan basının önemli ve etkin bir kamuoyu denetim aracı olma konumuyla demokrasinin temel unsurlarından biri olduğunu belirtti.
Demokrasinin tüm kurum ve kurallarıyla işlerlik kazanmasının iyi işleyen bir medya yapısıyla mümkün olduğunu aktaran Köşger, medyanın güçlü olmasının hayati öneme sahip olduğunu ifade etti.
Yazılı ve görsel boyutunun yanı sıra, sanal ortamda da ciddi bir ilerleme kaydeden basının, geçmişten günümüze ülkenin ve Aydın'ın gelişmesinde katkısı olduğuna dikkati çeken Köşger, mesajında şu değerlendirmelere yer verdi:
"Özellikle 15 Temmuz sürecinde hain darbe girişimine karşı basınımızın, devletimizin ve milletimizin yanında yer alarak demokrasiden yana tavır koyması ve cesaretle olayların aydınlanmasını sağlaması her takdirin üzerindedir. Basının ulaştığı bu seviyede en büyük pay, şartlar ne olursa olsun görevini fedakarca yapan basın çalışanlarına aittir. Kamuoyunun aydınlatılması ve bilgilendirilmesi doğrultusunda, her şartta görevleri peşinde koşan, gazetecilik mesleğinin zor şartlarına rağmen mesai kavramı gözetmeksizin hizmet eden başta Aydın'ın sosyal, kültürel ve ekonomik gelişmelerini gündeme taşıyarak basın sektöründe hizmet veren basın çalışanlarının ve gazetecilerin 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Gününü bütün samimiyetimle kutluyor, tüm basın mensuplarına görevlerinde başarılar diliyorum."

Gazeteciler Günü, Selim Köşger, Aydın, Güncel

Kaynak: AA

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