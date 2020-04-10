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Aydın Valisi Köşger, Milli Dayanışma Kampanyası'na destek verenlere telekonferansla teşekkür etti

Aydın Valisi Yavuz Selim Köşger, Milli Dayanışma Kampanyası'na kumbarasındaki parayı veren 11 yaşındaki çocuk ve biriktirdiği 50 bin lirayı bağışlayan 80 yaşındaki emekli öğretmenle telekonferans üzerinden görüştü.

10.04.2020 12:11 | Son Güncelleme: 10.04.2020 12:11
Aydın Valisi Köşger, Milli Dayanışma Kampanyası'na destek verenlere telekonferansla teşekkür etti
Aydın Valisi Yavuz Selim Köşger, Milli Dayanışma Kampanyası'na kumbarasındaki parayı veren 11 yaşındaki çocuk ve biriktirdiği 50 bin lirayı bağışlayan 80 yaşındaki emekli öğretmenle telekonferans üzerinden görüştü.
Köşger, Vefa Sosyal Destek Grubu aracılığıyla telekonferansla görüştüğü 11 yaşındaki Murat Kaya'ya, herkese örnek olabilecek bir davranış sergilediğini söyledi.
Koronavirüs nedeniyle görüşmeleri bu şekilde yapabildiklerini aktaran Köşger, Kaya'nın ailesine ve onu yetiştiren öğretmenlere de teşekkür etti.
Köşger, "Murat, milletimizin komple, topyekun bir mücadele yürüttüğü bugünlerde böyle ince bir düşünceyi öncelikle düşünmüş olman, sonra tatbikata geçirmiş ve uygulamış olman çok kıymetli bir şey. İnşallah bu günler geçsin daha yakın böyle makamda seni aileni ağırlamak isterim." ifadelerini kullandı.
Kaya ise Köşger'e kendisiyle görüştüğü için teşekkür ederek, çok mutlu olduğunu dile getirdi.
Kampanyaya 50 bin lira bağışlayan emekli öğretmen Birsen Coşkuner'e (80) de "Öğretmenim" diye hitap eden Köşger, "Çok büyük bir nezaket, jest yaptınız. Cesaret gösterdiniz. Bu dönemde bir kadirşinaslık bu. Öncelikle Allah razı olsun. Allah hayrınızı kabul etsin." ifadelerini kullandı.
Coşkuner ise destekte bulunduğu için mutlu olduğunu, insanlara yardım etmeye devam edeceğini kaydetti.

Kaynak: AA

Etiketler: Biz Bize Yeteriz Türkiyem, Aydın, Güncel
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