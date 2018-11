Aydın Valisi Köşger, Şehit Evini Ziyaret Etti

26 Kasım 2018 Pazartesi 23:44



AYDIN Valisi Yavuz Selim Köşger , eşi Fatma Köşger ile birlikte Nazilli 'de şehit Piyade Teğmen Muhammet Can Sevim'in ailesine taziye ziyaretinde bulundu. Aydın Valisi Yavuz Selim Köşger, eşi Fatma Köşger ile birlikte şehit P.Teğmen Muhammet Can Sevim'in Nazilli Yıldıztepe Mahallesi Belediye konutlarında oturan baba ocağını ziyaret etti. Ziyarette Köşger Ailesine AK Parti Aydın Milletveli Bekir Kuvvet Erim ve eşi, Nazilli Kaymakamı İbrahim Küçük ve eşi, Belediye Başkanı Haluk Alıcık , Aydın İl Emniyet Müdürü Dr. Bünyamin Baştuğ, Nazilli Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Akif Dönertaş, Nazilli ilçe Emniyet Müdürü Bünyamin Daştan, İlçe Jandarma Komutanı Yzb. Hakdan Öztürk ve eşi, Nazilli Aile ve Sosyal Politikalar İlçe Müdürü Gani Kavak , Nazilli Kaymakamlığı Sosyal Hizmetler Müdürü, Nazilli ilçe Müftüsü Necati Topaloğlu da eşlik etti.Ziyarette Kuran 'ı Kerim okundu, İlçe Müftüsü dua yaptı. Şehidin annesi Serme Sevim'e Kuran'ı Kerim ve Türk Bayrağı hediye eden Vali Yavuz Selim Köşger, her zaman ailenin yanında olduklarını söyledi.Ziyaret çıkışında, Muhammet Can Sevim'in şehit olmadan önce bulunduğu yerdeki çocuklara elbise ve kırtasiye yardımı götürmek için hazırlık yaptığının hatırlatılması üzerine Vali Köşger, "Askerimizin güvenlik güçlerimizin asaletini gösteren bir şey bu. Biz hiçbir yere işgalci ve istilacı ve sömürgeci olarak gitmedik bu dünyada. Çok uzun yıllar dünyaya nizam vermiş olan bu milletin evlatları olarak hiçbir zaman sömürmedi bu milletin çocukları. Bizim askerimiz gittiği yere medeniyet götürüyor. Okul götürüyor, sağlık ocağı götürüyor. Her türlü ihtiyaçlarını karşılıyor. Bu gün Afrin 'de de aynı şey. Burası bizim vatanımız. Çaldıran bizim memleketimiz. Yavuz Sultan Selim 'in çaldıran savaşının gerçekleştiği yer orası. Orası bizim vatanımız. Dolayısı ile oradaki çocuklar bizim çocuklarımız. Bizim askerimizin Muhammet Can Sevim'in onlara elbise götürmesinden daha doğal ne olabilir. Şimdi biz onun emanetini yerine getiririz inşallah. Böyle bir şey varsa gerekeni yaparız" dedi.