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Aydın ve ilçelerinde giriş-çıkış yasağı başladı

Aydın ve ilçelerinde giriş-çıkış yasağı başladı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamasının ardından İçişleri Bakanlığı'nın yayınladığı genelge kapsamında 30 Büyükşehir ve Zonguldak'ta giriş ve çıkışlar yasaklanmasının ardından Aydın ve ilçelerinde de giriş ve çıkış yasağı başladı.

04.04.2020 04:53 | Son Güncelleme: 04.04.2020 04:55
Aydın ve ilçelerinde giriş-çıkış yasağı başladı
AYDIN - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamasının ardından İçişleri Bakanlığı'nın yayınladığı genelge kapsamında 30 Büyükşehir ve Zonguldak 'ta giriş ve çıkışlar yasaklanmasının ardından Aydın ve ilçelerinde de giriş ve çıkış yasağı başladı. Genelge kapsamında Aydın'a bağlı Kuşadası'nın İzmir yönünden girişi beton bariyerlerle kapatıldı.
İçişleri Bakanlığı tarafından illere gönderilen genelge ile ilgili Kuşadası Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipler tarafından, Kuşadası Belediyesi Zabıta ekiplerinin desteğiyle Kuşadası'nın İzmir'in Selçuk ilçesi tarafından girişinde Bayraklıdede Mahallesi'nde yola beton bariyerler konuldu ve kontrol noktaları oluşturuldu. Saat 00.00'dan sonra ise İzmir'in Selçuk ilçesi yönünden gelen araçların Kuşadası'na girişine izin verilmedi, hem gelen ve hem de şehirden çıkmak isteyen araçlar ise geri döndürüldü. Polis ekipleri vatandaşları ve sürücüleri bilgilendirerek, il dışından seyahat izin belgesi ve ikametgah adresi Kuşadası ve Aydın olan sürücülerin geçişine izin verileceği kaydedildi. Aydın ve ilçelerinde giriş-çıkış yasağı başladı

Kaynak: İHA

Etiketler: Recep Tayyip Erdoğan, İçişleri Bakanlığı, Zonguldak, Aydın, Genel

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Aydın ve ilçelerinde giriş-çıkış yasağı başladı
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