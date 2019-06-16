Aydın ve İzmir'de etkili yağış

Aydın
ve İzmir
'de dün akşam saatlerinde aniden bastıran sağnak yağış ve dolu hayatı olumsuz etkiledi. Yaklaşık 50 dakika içerisinde bazı bölgelerde metrekareye 7-8 kilogram yağış düşerken yağışlarda dolunun etkili olduğu bölgelerde kiraz ve cevizler zarar gördü.
Sağnak yağış, Aydın merkez, Köşk
, İncirliova
, Germencik
, Sultanhisar
, Yenipazar
ve Nazilli
ilçelerinin yayla kesimleri ile İzmir'in Ödemiş
, Kiraz
, Beydağ
, Tire
, Bayındır
ve Kemalpaşa
ilçelerinde meydana geldi. Şiddetli yağış özellikle yüksek kesimlerinde etkili oldu. - AYDIN