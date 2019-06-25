Aydın ve İzmir'de Hizb-ut Tahrir operasyonu: 9 gözaltı

AYDIN ve İzmir
'de, polisin Hizb-ut Tahrir terör örgütüne yönelik düzenlediği eş zamanlı operasyonlarda, 9 kişi gözaltına alındı.
Hizb-ut Tahrir terör örgütüne yönelik Aydın
ve İzmir
'de, bugün sabah saatlerinde eş zamanlı operasyon düzenlendi. Aydın İl Emniyet Müdürlüğü
koordinesindeki operasyonda Aydın
'ın Efeler
ilçesinde 2, Didim
ilçesinde 4, Nazilli
ilçesinde 1 ve İzmir'de de 2 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin ev, iş yeri ve otomobillerinde yapılan aramalarda ele geçirilen bazı dijital materyallere incelenmek üzere el konuldu. İzmir'de yakalanan 2 şüphelinin de İzmir İl Emniyet Müdürlüğü
'ndeki işlemlerinin ardından Aydın'a gönderileceği bildirildi.
- İzmir