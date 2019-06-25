25.06.2019 12:25
Haberler » Güncel » Haber

Aydın ve İzmir'de Hizb-ut Tahrir operasyonu: 9 gözaltı

Aydın ve İzmir

AYDIN ve İzmir'de, polisin Hizb-ut Tahrir terör örgütüne yönelik düzenlediği eş zamanlı operasyonlarda, 9 kişi gözaltına alındı.

AYDIN ve İzmir 'de, polisin Hizb-ut Tahrir terör örgütüne yönelik düzenlediği eş zamanlı operasyonlarda, 9 kişi gözaltına alındı.
Hizb-ut Tahrir terör örgütüne yönelik Aydın ve İzmir 'de, bugün sabah saatlerinde eş zamanlı operasyon düzenlendi. Aydın İl Emniyet Müdürlüğü koordinesindeki operasyonda Aydın 'ın Efeler ilçesinde 2, Didim ilçesinde 4, Nazilli ilçesinde 1 ve İzmir'de de 2 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin ev, iş yeri ve otomobillerinde yapılan aramalarda ele geçirilen bazı dijital materyallere incelenmek üzere el konuldu. İzmir'de yakalanan 2 şüphelinin de İzmir İl Emniyet Müdürlüğü 'ndeki işlemlerinin ardından Aydın'a gönderileceği bildirildi.

- İzmir
Kaynak: DHA
Aydın , İzmir , Güncel

İSTANBUL SEÇİM SONUÇLARI
Son Dakika Haberleri
13:49 Fenerbahçe-Beşiktaş derbisindeki olaylara ilişkin dava
13:48 Eyüpsultan'da "5 Yılımızı Birlikte Planlıyoruz" anketi
13:48 'Dünya Sokak Tatları Festivalleri' Eskişehir'de başlayacak
13:48 Büyükşehirden "elektronik ihale" semineri
13:47 Hollanda'da acil servis hatları 4 saat devre dışı kaldı
13:47 ÇOCUĞUYLA HASTANEYE GİDEN KADINA KAPKAÇ KAMERADA
13:47 Sınavda tam puan alan öğrencilerden akranlarına öneriler