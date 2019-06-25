25.06.2019 12:08
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AYDIN VE İZMİR'DEKİ TERÖR OPERASYONUNDA 9 KİŞİ YAKALANDI

AYDIN ve İzmir'de, polisin Hizb-ut Tahrir terör örgütüne yönelik düzenlediği eş zamanlı operasyonlarda, toplam 9 kişi gözaltına alındı.

AYDIN ve İzmir 'de, polisin Hizb-ut Tahrir terör örgütüne yönelik düzenlediği eş zamanlı operasyonlarda, toplam 9 kişi gözaltına alındı. Kökten dinci Hizb-ut Tahrir terör örgütüne yönelik olarak Aydın ve İzmir'de, bugün sabah saatlerinde eş zamanlı operasyon düzenlendi. Aydın İl Emniyet Müdürlüğü koordinesindeki operasyonda, Aydın'ın Efeler ilçesinde 2, Didim ilçesinde 4, Nazilli ilçesinde 1 ve İzmir'de de 2 kişi gözaltna alındı. Şüphelilerin ev, işyeri ve otomobillerinde yapılan aramalarda ele geçirilen bazı dijital materyallere de incelenmek üzere el konuldu. İzmir'de yakalanan 2 şüphelinin de İzmir İl Emniyet Müdürlüğü 'ndeki işlemlerinin ardından Aydın'a gönderileceği bildirildi.
Görühtü Dökümü
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-İzmir'de gözaltına alınan 2 şüphelinin sağlık kontrolüne götürülürken görüntüsü
-Genel ve detay görüntüler
Haber Burhan CEYHAN - Kamera Davut CAN AYDIN - İZMİR, ( DHA )
(Tür: Yurt)AYDIN VE İZMİR'DEKİ TERÖR OPERASYONUNDA 9 KİŞİ YAKALANDI
Kaynak: DHA
Aydın , İzmir , Güncel

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