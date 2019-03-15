Aydın ve Karataş'tan Uzundere ve İspir Çıkarması

Kaynak: İHA

MHP Genel Başkan Yardımcısı ve Erzurum Milletvekili Prof. Dr. Kamil Aydın, MHP Erzurum İl Başkanı Naim Karataş ile birlikte Uzundere ve İspir ilçelerini ziyaret ettiler.İlçe girişlerinde yoğun bir kalabalık tarafından karşılanan heyet, Kaymakamlık ve ilçe teşkilatı ziyaretlerinin ardından esnafla bir araya gelerek, vatandaşlarla uzun uzun sohbet ettiler.MHP Genel Başkan Yardımcısı ve Erzurum Milletvekili Prof. Dr. Kamil Aydın, Cumhur İttifakının önemli belirterek, "Bizim için mevzu vatansa, gerisi teferruattır. Biz devletimizin ve ülkemizin bekası için sadece elimizi değil gövdemizi de taşın altına koyduk. Kimse boş heveslere kapılmasın" dedi.Seçim çalışmalarını yerinde gören ve yapılan çalışmaların göz doldurduğunu belirten Aydın, "Özverili çalışmalarından dolayı İl Başkanımıza çok teşekkür ediyorum. Cumhur İttifakının başarısı için sahada olduğu ve çok ter döktüğü belli. Uzundere ve İspir'in kararlı olduğunu görmek beni ziyadesiyle memnun etti. Görüyorum ki, vatandaşlarımız seçimlerde tercihini Cumhur İttifakından yana kullanacaktır. Unutmayalım, Cumhur İttifakı ülkemizin geleceği için çok önemli bir adımdır" dedi.ALTINOK VE ÇAKIR'DAN DESTEKUzundere'nin Balıklı ve Kirazlı köyleri programının ardından İspir ziyaretini gerçekleştiren Aydın ve Karataş'a, İçişleri eski Bakanı ve Erzurum Milletvekili Selami Altınok ve mevcut İspir Belediye Başkanı Osman Çakır'da eşlik ettiler."Cumhurbaşkanımızın deyimi ile biz Cumhur İttifakını pazara kadar değil mezara kadar götüreceğiz" diyen Altınok, "1 Nisan sabahı Allah'ın izniyle Cumhur İttifakının ülkemiz ve ilimiz genelinde beklenilen, arzu edilen oy oranlarıyla güzel bir sonuç alacağımızı temenni ediyor, katılımlarından dolayı herkese teşekkür ediyorum" dedi.Cumhur İttifakının % 70 oy oranıyla seçimlerden galip geleceğini söyleyen MHP İl Başkanı Karataş, "Karşılamadan uğurlamaya kadar her zaman ki nazik ve misafirperverliklerinden dolayı tüm hemşehrilerimize sonsuz teşekkür ediyorum. Yapılacak olan seçimlerin şimdiden ülkemiz ve devletimiz için hayırlara vesile olmasını Cenab-ı Allah'tan diliyorum. Bizim aklımız fikrimiz ve gönlümüz hep Türkiye'dir. Hedefimiz güçlü bir Türkiye'dir. Çalışmalarımız hep bu yöndedir. Amacımız ülkemizi hak ettiği en yüksek noktaya getirmektir. Bunun hedeflerimiz yüksektir. İnanıyorum ki gerek Büyükşehir bazında gerekse ilçeler bazında yüzde 65'i düşmeyecek bir oy oranıyla Cumhur İttifakı bu seçimlerin galibi olacaktır." dedi. - ERZURUM