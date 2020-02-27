Haberler » Güncel » Aydın Vergi Dairesi Başkanı Cemil Müsevitoğlu'ndan Aydın Ticaret Borsası'na ziyaret - Haber

Aydın Vergi Dairesi Başkanı Cemil Müsevitoğlu'ndan Aydın Ticaret Borsası'na ziyaret

Aydın Vergi Dairesi Başkanı Cemil Müsevitoğlu bu yıl 31.'si kutlanan Vergi Haftası etkinlikleri kapsamında Aydın Ticaret Borsası'na ziyarette bulundu.

27.02.2020 12:25 | Son Güncelleme: 27.02.2020 12:25Aydın Vergi Dairesi Başkanı Cemil Müsevitoğlu'ndan Aydın Ticaret Borsası'na ziyaret
Vergi Dairesi Başkanı Cemil Müsevitoğlu bu yıl 31.'si kutlanan Vergi Haftası etkinlikleri kapsamında Aydın Ticaret Borsası'na ziyarette bulundu.

Ziyarete Grup Müdürü Yusuf İpekçi, Güzelhisar Vergi Dairesi Müdürü Ali Çakır, Efeler Vergi Dairesi Müdürü Alper Çetin katıldılar.

Vergi Dairesi Başkanı Cemil Müsevitoğlu ve beraberindeki heyeti Aydın Ticaret Borsası Meclis Başkanı A.Bahri Erdel, Yönetim Kurulu Başkanı Fevzi Çondur, Meclis Başkan Yrd. Ahmet Şenel, Yönetim Kurulu Başkan Yrd. Cengiz Ülgen, Yönetim Kurulu Üyeleri Abdülkadir Yıldız ile Yakup Er, Meclis Üyeleri Ali Çevik, Mustafa Akdam, Cihan Can, Erkan Aslan ile Genel Sekreter Neslihan Duymaz karşıladılar.

Aydın Vergi Dairesi Başkanı Cemil Müsevitoğlu, "Çalışmalarımızda, mükelleflerin sorumluluk ve hakları konusunda bilinçlendirilmesi konularına önem veriyoruz. 31. Vergi haftası kapsamında sizleri ziyarette bulunduk, biliyoruz ki Aydın Ticaret Borsası ile her daim birlikte hareket ederek, kurumunuz aracılığı ile mesajlarımızı, Aydın Ticaret Borsası üyesi olan mükelleflerimize hızlı bir şekilde iletebiliyoruz. Aydın Ticaret Borsası'na teşekkür ediyorum" dedi.

Aydın Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Fevzi Çondur ise, "Verginin, ekonominin büyümesi ve toplumun kalkınmasındaki rolünün önemli olduğuna değinerek, artık vergi dairelerinin klasik yönetim anlayışının dışına çıkarak, çözüm odaklı kurumlar haline geldiklerini ifade etti. Sözlerinin devamında Çondur, 31.si gerçekleştirilen Vergi Haftasını kutlayarak, ziyaretten dolayı Vergi Dairesi Başkanı Cemil Müsevitoğlu'na Aydın Ticaret Borsası ve üyeleri adına teşekkür etti. - AYDIN

Vergi Haftası, Aydın, Güncel

Kaynak: İHA

Güncel

Son Dakika Haberleri

12:28  Zeytinyağı faydaları ve zeytinyağının sağlığa etkileri
12:04  Trabzonspor Çaykur Rizespor maçı ne zaman, saat kaçta? Trabzonspor Çaykur Rizespor maçı hangi kanalda? Trabzonspor Çaykur Rizespor şifresiz mi?
11:44  Antalyaspor Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta? Fraport-TAV Antalyaspor Fenerbahçe maçı hangi kanalda? Antalyaspor Fenerbahçe şifresiz mi?
11:28  Alanyaspor Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta? Alanyaspor Beşiktaş maçı hangi kanalda? Alanyaspor Beşiktaş şifresiz mi?
11:07  Galatasaray Gençlerbirliği maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Galatasaray Gençlerbirliği maçı şifresiz mi?
27.02.2020 13:03:24