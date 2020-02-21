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Aydın virajı alamayıp şarampole yuvarlanan otomobil sürücüsü yaralandı

Virajı alamayıp şarampole yuvarlanan otomobil sürücüsü yaralandıAYDIN'ın Söke ilçesinde, virajda kontrolden çıkıp şarampole yuvarlanan otomobilin sürücüsü 33 yaşındaki Burcu Duman, yaralandı.

21.02.2020 15:16 | Son Güncelleme: 21.02.2020 15:18
Virajı alamayıp şarampole yuvarlanan otomobil sürücüsü yaralandı
AYDIN'ın ilçesinde, virajda kontrolden çıkıp şarampole yuvarlanan otomobilin sürücüsü 33 yaşındaki Burcu Duman, yaralandı.
Kaza, bugün saat 13.30 sıralarında, Davutlar - Söke Karayolu'nun kırsal Ağaçlı Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Söke istikametine giden Burcu Duma, kullandığı 48 U 3001 plakalı otomobilin direksiyon hakimiyetini virajda kaybetti. Kontrolden çıkan otomobil, yol kenarındaki bir bahçenin tel örgülerini parçalayarak 2 metre yükseklikten şarampole yuvarlandı. Emniyet kemeri takılı olan otomobil sürücüsü Duman, kazayı hafif yaralı olarak atlattı. Çevredekilerin ihbarı üzerine gelen jandarma ve sağlık ekipleri tarafından araçtan çıkartılan Duman, Söke Fehime Faik Kocagöz Devlet Hastanesi'ne kaldırılıp, tedaviye alındı. Jandarma, kazayla ilgili soruşturma başlattı.
Aydın virajı alamayıp şarampole yuvarlanan otomobil sürücüsü yaralandı

Söke Karayolu, Söke, Güncel

Kaynak: DHA


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