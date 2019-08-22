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Aydın Yılmaz, Sakaryaspor'a transfer oldu

Galatasaray alt yapısından yetişen ve 2007-2010 seneleri arasında Galatasaray forması giyen Aydın Yılmaz, Sakaryaspor'a transfer oldu.

22.08.2019 11:25
Aydın Yılmaz, Sakaryaspor'a transfer oldu

Galatasaray alt yapısında yetişen Aydın Yılmaz, 2. Lig Kırmızı Grup ekibi Sakaryaspor'a transfer oldu. Oyuncunun imza töreninde aldığı kilolar gözlerden kaçmadı.

Geleceğin yıldız adayı olarak Galatasaray alt yapısından çıkan Aydın Yılmaz, bir alt lig daha düştü! Aydın, 2. Lig Kırmızı Grup ekibi Sakaryaspor ile sözleşme imzaladı.

Galatasaray formasıyla Konyaspor, Beşiktaş ve Braga'ya karşı attığı gollerle hafızalarda yer edinen Aydın Yılmaz, 31 yaşında Süper Lig'in çok gerisinde kaldı ve Sakaryaspor'a transfer oldu.

Aydın Yılmaz, Galatasaray'dan ayrıldıktan sonra 2 sezon Kasımpaşa forması giymiş, geçen sezonu daAdana Demirspor'da geçirmişti. (Sporx)

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Aydın Yılmaz, Sakaryaspor'a transfer oldu

Aydın Yılmaz, Sakaryaspor, Galatasaray, Aydın, Spor

YORUMLAR (2)
ADINIZI YAZIN: kader işte. . bir sakatlık adamın futbol hayatını bitirdi yazık oldu
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DONALD TRUMP: Sakarya Spor yetkilileri hiç mi seyretmedi acaba Aydin''i? Ne bekliyorlarsa bundan?
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