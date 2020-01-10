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Aydın Yılmaz ve Erdi Şehit, Çek ekibi FK Príbram'a transfer oldu

Bir dönem A Milli Takım forması giyen Aydın Yılmaz ve geçtiğimiz sezon Sakaryaspor forması giyen Erdi Şehit, Çek Cumhuriyeti Birinci Lig takımlarından FK Príbram'a transfer oldu.

10.01.2020 23:10 | Son Güncelleme: 10.01.2020 23:56

Çek Cumhuriyeti ekibi FK Pribram, iki Türk oyuncu ile anlaşmaya vardı. 9 Ocak'ta Çek kulübü ile deneme antrenmalarına çıkmaya başlayan Yılmaz ve Şehit, Pribram ile resmi sözleşmeye imza attı.

Futbol kariyerine Galatasaray altyapısı ile başlayan 31 yaşındaki futbolcu Aydın Yılmaz'ın sarı kırmızılılar ile 5 Lig, 2 Türkiye Kupası ve 2 de Türkiye Süper Kupası şampiyonluğu bulunuyor. Bir dönem Fenerbahçe U21 Takımı'nda mücadele eden Erdi Şehit ise son olarak TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup takımı 'da forma giymişti.

Aydın Yılmaz ve Erdi Şehit, Çek ekibi FK Príbram'a transfer oldu

Aydın Yılmaz, Sakaryaspor, Spor

Kaynak: DHA


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