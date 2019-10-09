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Aydın-yolcu otobüsü ile çarpışan otomobildeki 2 kişi yaralandı

Aydın'ın Didim ilçesinde, yolcu otobüsü ile otomobil çarpıştı, 2 kişi yaralandı.

09.10.2019 17:48
Aydın'ın Didim ilçesinde, yolcu otobüsü ile otomobil çarpıştı, 2 kişi yaralandı.
Kaza, Söke-Mlias Karayolu Didim Sapağı yakınlarında, bugün saat 10.00 sıralarında meydana geldi. Söke'den Bodrum yönüne giden Pamukkale Turizm'e ait 45 K 9555 plakalı yolcu otobüsü ile karşıdan gelen 34 TT 9147 plakalı otomobil çarpıştı. Kazada otomobil sürücüsü Sacit Özerol ile yanındaki 1 kişi yaralandı. Yaralılar, Söke Fehime Faik Kocagöz Devlet Hastanesi'ne kaldırılıp tedaviye alındı. Ön kısmında büyük oranda hasar meydana gelen otobüsteki yolcular, gelen başka bir otomobile nakledilip Bodrum'a gönderildi. Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.
Aydın-yolcu otobüsü ile çarpışan otomobildeki 2 kişi yaralandı

Bodrum, Didim, Aydın, Güncel

Kaynak: DHA

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