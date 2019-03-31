Aydın Yörük Kıyafetiyle Oy Kullandılar

Yörük kıyafetiyle oy kullandılar
AYDIN'ın İncirliova
ilçesinde, İncirliova Gönüllüleri Yörük, Türkmen Derneği Başkanı Hulusi Genişoğlu, yörük kıyafeti giyip, beraberindeki, boyunlarında Yörük poşusu bağlı 4 dernek üyesi ile oy kullanmaya geldi. Aydın
'da 2 bin 750 sandıkta 820 bin 708 seçmenin oy kullanmak için sabah erken saatlerden itibaren sandık başına giti. Oy kullanan vatandaşlar arasında renkli görüntüler oluşturanlar oldu. Nazmi Topçuoğlu İlkokulu'na Yörük kıyafetleri ile gelen İncirliova Gönüllüleri Yörük, Türkmen Derneği Başkanı Hulusi Genişoğlu ve beraberindeki, boyunlarında Yörük poşusu bağlı 4 kişi, vatandaşların ilgi odağı oldu.
Amaçlarının Yörükler
'in var olduğunu göstermek olduğuna vurgu yapan İncirliova Gönüllüleri Yörük, Türkmen Derneği Başkanı Hulusi Genişoğlu, Tüm siyasi partilere yerel seçimlerde başarı dileriz. Biz kültürümüzü temsil etmek için yola çıkmış olan Yörükleriz. Oy kullanmaya da sembolik kıyafetlerle geldik. Bunu hem daha fazla dikkat çekmek hem de oy kullanma vesilesiyle İncirliova'da, Aydın'da ve Türkiye
'de Yörük derneklerinin var olduğunu göstermek için yaptık dedi.
Aydın, İncirliova, Güncel
Kaynak: DHA