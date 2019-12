Aydın yörüklerden muhtarlara 'mini kitaplık' hediyesi

Yörüklerden muhtarlara 'mini kitaplık' hediyesiAydın'ın İncirliova ilçesindeki 28 mahalle muhtarına İncirliova Gönüllüleri Yörük Türkmen ve Efeler Derneği tarafından 'Oku ve Okut' projesi kapsamında mini kitaplık ve 4'er adet Yörük - Türkmen şiir kitabı hediye edildi.İncirliova Gönüllüleri Yörük Türkmen ve Efeler Derneği, 'Oku ve Okut' sloganı ile hayata geçirdiği proje kasamında ilçe genelindeki 28 mahalle muhtarına mini kitaplık hediye etti. İncirliova Belediyesi'nin de destek verdiği proje kapsamında, kitaplıklarla birlikte 4'er adet Yörük Türkmen şiir kitabı da hediye olarak muhtarlıklara dağıtıldı. Her muhtarlık için özel olarak hazırlanan ve üzerinde verileceği mahallenin ve muhtarın isimlerinin yanı sıra projeyi hayata geçiren ve destek veren kurum ve kuruluşlar ile başkanlarının isimlerinin de yer aldığı 28 mini kitaplığın dağıtımı İncirliova Kültür Park'ta yapıldı. Kitaplık dağıtımına, Yörük kıyafeti giyen İncirliova Gönüllüleri Yörük Türkmen ve Efeler Derneği Başkanı Hulusi Genişoğlu'nun yanı sıra İncirliova Belediye Başkan Yardımcısı Hülya Erginer, İncirliova Muhtarlar Dernek Başkanı Mukadder Yüksel ve muhtarlar katıldı. Projenin mahallelerdeki çocukların kitap okumaları adına önemli olduğunu belirten İncirliova Muhtarlar Dernek Başkanı Yüksel, Okuma, yazma konusunda belediyemiz her zaman destek veriyor. Muhtarlıklara dağıtılan bu mini kitaplıklarda toplanacak kitaplar ile başta çocuklar olmak üzere mahalleliye okuma alışkanlığı kazandırılacak dedi. İncirliova Gönüllüleri Yörük Türkmen ve Efeler Derneği Hulusi Genişoğlu da, uzun zamandır düşündükleri projeyi sonunda hayata geçirdiklerini vurgulayıp, Muhtarlıklarımız, devletimizin halka yakın olan en küçük resmi kurumudur. Muhtarlarımızı, vatandaşlarımız artık borç evrakı getiren postacı gibi görmeye başladı. Aksine muhtarlıklar, halk arasında çok önemli bir yere sahipler. Bugün yaptığımız törende her mahalle muhtarına mahallesinin ve kendisinin isminin de yazılı olduğu mini kitaplık ile 4'er adet Yörük Türkmen şiir kitabı hediye ediyoruz. dedi.(GÖRÜNTÜ GEÇİLİYOR)HABER Burhan CEYHAN İNCİRLİOVA (Aydın), (DHA)