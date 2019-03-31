Aydın Yürürken Çayın Kıyısını Düşüp Yaralandı

Aydın
'ın Söke
ilçesinde, yürüyüş yaparken 3 metreden suyun bulunmadığı çay kıyısına düşen 25 yaşındaki Yusuf Kaya
hafif yaralandı.
Olay, bugün saat 14.00 sıralarında, Kemalpaşa Mahallesi
'nde meydana geldi. Söke Çayı kenarından ilçe merkezine doğru yürüyen Yusuf Kaya, bir anda dengesini kaybetti. 3 metreden çayın kıyısına düşen Kaya, yaralandı. Kaya'nın yardım çağrısını duyan çevredeki vatandaşlar, sağlık ve itfaiye ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen itfaiye ve sağlık ekipleri, merdiven ve halat yardımıyla Kaya'yı kurtardı. Yaralı Kaya, yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Söke Fehime Faik Kocagöz Devlet Hastanesi
'ne kaldırılarak, tedaviye alındı. Yusuf Kaya'nın hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. Polis
, olayla ilgili soruşturma başlattı.
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Kaynak: DHA