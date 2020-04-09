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Aydın Ziraat Odası'ndan çiftçiye 'daha çok üretin' çağrısı

Aydın Ziraat Odaları Koordinasyon Kurulu Başkanı ve Efeler Ziraat Odası Başkanı Mehmet Kendirlioğlu, içinde bulunduğumuz bu süreçte çiftçiliğin ve gıda üretiminin bir kez daha ortaya çıktığını belirterek tüm çiftçilere 'Bu yıl insanlık için daha çok üretmeliyiz' çağrısında bulundu.

09.04.2020 09:38 | Son Güncelleme: 09.04.2020 09:38
Aydın Ziraat Odası'ndan çiftçiye 'daha çok üretin' çağrısı
Aydın Ziraat Odaları Koordinasyon Kurulu Başkanı ve Efeler Ziraat Odası Başkanı Mehmet Kendirlioğlu, içinde bulunduğumuz bu süreçte çiftçiliğin ve gıda üretiminin bir kez daha ortaya çıktığını belirterek tüm çiftçilere 'Bu yıl insanlık için daha çok üretmeliyiz' çağrısında bulundu. İnsanoğlunun hava ve sudan sonra en temel ihtiyacının gıda olduğunu belirten Kendirlioğlu, "Bugün dünyada insanların en çok ihtiyaç duyduğu şey gıda olmuştur. Gerekirse teknolojiden uzak yaşayabiliriz ama karnı doymayan kimse yaşayamaz. Biz insanlarımız için tarladayız, sizler evde kalın" diye seslendi.

Tüm dünyayı etkisi altına alan Korona virüs salgınının ardından tüm ülkelerin en büyük sorununun sağlık ve gıdadaki devamlılık olduğunu belirten Ziraat Odası Başkanı Mehmet Kendirlioğlu, çiftçilere ve yetkililere seslenerek "Tarım sektöründe seferberlik anlayışı ile üretimde devamlılık sağlanmalı. Zarar etme endişesi ile ekim yapmayan çiftçilerimiz de dahil olmak üzere bu dönem tüm çiftçilerimiz herhangi bir hesap yapmadan insanlık için üretim yapmalıdır" dedi.

Dünyanın birçok ülkesinde olduğu gibi Korona virüsün Türkiye'de de üretimi etkilediği belirten Kendirlioğlu, "Çiftçimiz hiçbir hesap yapmadan üretim yapmalı, ancak yetkililerden de çiftçinin desteklenip sahip çıkılmasını istiyoruz. Aydın'da çiftçi tarlaya indi, üretmek için toprağı gece gündüz işliyor. Gıdaya erişim ve devamlılığın sağlanması için Tarım Bakanlığı'mızın öneri ve tavsiyelerini dikkate alırız. Ancak milli bir görev üstlenen çiftçimiz bu dönemde yalnız bırakılmamalı desteklenmelidir" dedi.

"Biz halkımız için tarladayız siz evde kalın"

Aydın'da toprağın erken ekilip dikildiğini ve bahar yağmurlarının da güzel olduğunu belirten Aydın Ziraat Odaları Koordinasyon Kurulu Başkanı Mehmet Kendirlioğlu, "Tüm ülkelerin dünya ile bağını kestiği bu dönemde biz bize yetmemiz için tarıma ağırlık vermemiz gerekiyor. Tarlaya indik. Üretim için çalışmalarımıza devam ediyoruz. Çıkan genelge ile çiftçilerimizin arazisine gidiş gelişlerinde hiçbir sıkıntı yok. Biz sizin için tarladayız, siz zorunlu değilseniz evde kalın. Eğer biz üretemezsek gıda sıkıntısı başlar" ifadelerini kullandı. - AYDIN

Kaynak: İHA

Etiketler: Efeler Ziraat Odası, Aydın, Güncel
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