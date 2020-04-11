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Aydının turistik ilçesi Didim'de sessizlik hakim

Koronavirüs tedbirleri kapsamında sokağa çıkma yasağı ilan edilmesinin ardından Aydın'ın turistik ilçesi Didim hayalet kente döndü.

11.04.2020 15:23 | Son Güncelleme: 11.04.2020 15:24
Aydının turistik ilçesi Didim'de sessizlik hakim
Koronavirüs tedbirleri kapsamında sokağa çıkma yasağı ilan edilmesinin ardından Aydın 'ın turistik ilçesi Didim hayalet kente döndü. Sokaklarda görevlilerin dışında kimse bulunmazken, ekmekler ise polis eşliğinde evlere ulaştırıldı.

Koronavirüs tedbirleri kapsamında aralarında Aydın'ın da bulunduğu 30 büyükşehir ve Zonguldak'ta sokağa çıkma yasağının ardından Didim'de sessizlik hakim. İlçe genelinde istisna dışı ve zaruri görevlilerin dışında kimse sokaklara çıkamazken, emniyet güçleri ise bulvar, cadde ve sokaklarda devriye görevi atarak anonslarla vatandaşları ikazlarda bulundu.

Öte yandan ilçedeki fırıncılar, polis eşliğinde sokak sokak gezerek vatandaşa ekmek satışı gerçekleştirdi. Polis anonsuyla ekmek uyarısı yapılırken, bir çok vatandaş ise kapısına kadar gelen ekmek satışını geri çevirmedi.

Didim Kaymakamlığı vefa destek grubu personelinin de ihtiyaç sahibi vatandaşlara yardımlarını sürdürdüğü görüldü.

Diğer yandan Atatürk Bulvarı, Cumhuriyet Caddesi, İnönü Bulvarı, Ege Caddesi ve 19 Mayıs Caddesi başta olmak üzere şehrin ana güzergahları boş kalırken, şehir adeta sessizliğe büründü. - AYDIN

Kaynak: İHA

Etiketler: Koronavirüs, Aydın, Didim, Güncel
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