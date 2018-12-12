Aydınlatılamayan Kundaklama Olayı Endişelendiriyor

12 Aralık 2018 Çarşamba 11:30



12 Aralık 2018 Çarşamba 11:30

Giresun'un en önemli turizm alanlarından birisi olan Kulakkaya Yaylası'ndaki Ağaçbaşı Tabiat Parkı'nda bir süre önce meydana gelen kundaklama olayının belirsizliğini koruması yayladaki turizm yatırımcılarını endişelendiriyor.Yayla turizminin gelişmesi adına yapılan önemli bir yatırımın kundaklanmasıyla sonuçlanan olayın ardından yeni yatırım yapacakları tedirgin ettiğini anlatan Turizmci Dr. İbrahim Özkuş, kim ya da kimler tarafından yapıldığı henüz bilinmeyen kundaklama olayının çözüme kavuşturulamaması turizm yatırımcıları açısından çok önemli olduğunu söyledi. Turizmci Özkuş "İlimizin yayla turizmine katkı sağlamak adına bir otel yatırımımız oldu bunun yanı sıra Ağaçbaşı yaylasına Milli Parklar Tabiat Parkı içerisine kır lokantası, bungalov evler, piknik alanları, seyir terasları gibi ahşaptan doğaya uygun yerler yaptık. Ancak bir süre önce burada bir kundaklama sonucu yangın çıktı. Maddi büyük bir zarar yaşandı" dedi.Olayın aydınlatılması noktasında valiliğin ve kolluk kuvvetlerinin hassasiyetle üzerinde durduğuna inandığını da ifade eden Özkuş "Bu konu mutlaka er ya da geç aydınlatılacaktır. Çünkü Valiliğimizin ve kolluk kuvvetlerinin büyük bir hassasiyetle olayın üzerinde durduğuna inanıyorum. Bu olayı yapan ya da yaptıranlar adaletin karşısına çıkarılacaktır. Ancak, bu olaydan Giresun ve Giresunlular zarar görmüştür. Doğu Karadeniz'de gün geçtikçe yayla turizmi önem kazanmaktadır. Giresun'da bu pastadan payını artırma mücadelesi vermektedir. Bizim amacımızda bu mücadeleye katkı sunmaktır" diye konuştu.Özkuş, yaşanan kundaklama olayından dolayı kendilerini arayan ve ilgilenen AK Parti Giresun Milletvekili Sabri Öztürk'e, Giresun Valisi Harun Sarıfakıoğullarına ve kolluk kuvvetlerine de teşekkür etti.Bir süre önce Kulakkaya Yaylası Ağaçbaşı Tabiat Parkı içerisinde yapımı tamamlanan ve bu turizm sezonunda işletmeye açılması planlanan kır lokantası ve etrafındaki ekleri yanmıştı. Olayda yüzbinlerce lira maddi zarar meydana gelmişti. - GİRESUN