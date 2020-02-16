Aydınlatma direğine çarpan 3 çocuk babası sürücü, öldü

KIRŞEHİR'de, kontrolden çıkan otomobilin aydınlatma direğine çarpması sonucu sürücü 3 çocuk babası Kadir Kılıç (35), hayatını kaybetti.

Kaza, akşam saatlerinde, Kırşehir- Kırıkkale yolu Özbağ beldesinde meydana geldi. Kadir Kılıç (35) yönetimindeki 06 AD 6973 plakalı otomobil, sürücünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu yol kenarındaki aydınlatma direğine çarptı. Kazada, Kılıç yaşamını yitirdi. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Hurdaya dönen otomobildeki Kılıç'ın cansız bedeni, itfaiye ekiplerince çıkarıldı. Kılıç'ın cesedi, sağlık görevlilerince Ahi Evran Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı. Kadir Kılıç'ın Kırşehir'de çocuk giyim mağazası işlettiği öğrenildi.