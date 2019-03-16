Aydınlatma Direğine Çarpan Aracın Sürücüsü Öldü

Hatay'ın İskenderun ilçesinde, aydınlatma direğine çarpan otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti.
İskenderun-Arsuz otoban bağlantı yolunda, Tülin Edepali (30) yönetiminde 31 P 0789 plakalı otomobil, refüjdeki aydınlatma direğine çarptı.
Direğin üzerine devrildiği araçta sıkışan Edepali, bölgeye yönlendirilen itfaiye ekiplerince otomobilden çıkarıldı.
Tülin Edepali, kaldırıldığı İskenderun Devlet Hastanesinde yapılan müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi.
Sürücünün 4 yaşındaki oğlu Fırat Edepali ise kazadan yara almadan kurtuldu.
Arsuz, Hatay, İskenderun, Güncel
Kaynak: AA