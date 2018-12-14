14 Aralık 2018, 10:33
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Aydınlatma Direğine Çarpan Otomobilin Sürücüsü Öldü

Aydınlatma Direğine Çarpan Otomobilin Sürücüsü Öldü

Kırşehir'in Kaman ilçesinde, aydınlatma direğine çarpan otomobilin sürücüsü yaşamını yitirdi.

Kırşehir'in Kaman ilçesinde, aydınlatma direğine çarpan otomobilin sürücüsü yaşamını yitirdi.

İlçe merkezinde Prens Mikasa Caddesi'nde giden Veysel Biçim'in kullandığı 40 KD 434 plakalı otomobil, aydınlatma direğine çarptı.

Yaralanan ve araçta sıkışan Biçim, Kaman Belediyesi itfaiye ekiplerince çıkarıldı.

Kaldırıldığı Kaman Devlet Hastanesindeki müdahalenin ardından Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edilen Biçim, kurtarılamadı. Kırşehir,Kaman
14 Aralık 2018 Cuma 10:33