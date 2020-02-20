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Aydınlı anne babaların tercihi 'Defne' ve 'Eymen' oldu

Aydın'da, anne babalar tarafından 2019 yılında en çok tercih edilen bebek ismi kızlarda 'Defne', erkeklerde 'Eymen' oldu.

20.02.2020 10:31 | Son Güncelleme: 20.02.2020 10:31Aydınlı anne babaların tercihi 'Defne' ve 'Eymen' oldu
'da, anne babalar tarafından 2019 yılında en çok tercih edilen bebek ismi kızlarda ' ', erkeklerde 'Eymen' oldu.

TÜİK Denizli Bölge Müdürü Ali İhsan Yücedağ tarafından yapılan açıklamaya göre; Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi (ADNKS) sonuçları çerçevesinde, 2019 yılında doğan bebeklere konulan isimler incelendiğinde Aydın'da kızlarda "Defne", erkeklerde ise "Eymen" isminin en çok tercih edilen isimler olduğu görüldü.

2019 yılında Aydın ilinde doğan kız çocuklarına en çok verilen isim Defne oldu. Defne isminden sonra en çok Zeynep, Elif, Azra, Asel, Öykü, Eylül, Alya, Eslem ve Asya isimleri verildi.

2019 yılında Aydın ilinde doğan erkek çocuklarına en çok verilen isim Eymen oldu. Eymen isminden sonra en çok Miraç, Aras, Aras, Miran, Çınar, Mustafa, Yusuf, Kerem, Ömer ve Ali isimleri verildi. - AYDIN

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Kaynak: İHA

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