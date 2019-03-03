Aydınlı Arıcılarda Başkan Özdemir Güven Tazeledi

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Aydın İli Arı Yetiştiricileri Birliği'nde tamamlanan olağan genel kurul sonucunda mevcut Birlikte Başkanı Ayhan Özdemir, rakibine 548 oy fark atarak göreve yeniden seçildi.Aydın İli Arı Yetiştiricileri Birliği'nin olağan genel kurulu, Aydın Atatürk Spor Salonunda gerçekleştirildi. Tarım ve Orman Bakanlığı yetkililerinin de katıldığı olağan genel kurula, Aydın arıcılar da yoğun ilgi gösterdi.Ziraat Bankası eski Müdürü Metin Altay'ın divan başkanlığını yaptığı genel kurulda, yönetim kurulu faaliyet ve denetim kurulu raporları, gelir-gider tablosu, bilanço ve bütçe oy birliğiyle kabul edildi. Yeni üye aidatlarının da görüşüldüğü genel kurulda gündem maddelerinin ele alınmasının ardından gidilen seçimde mevcut Birlik Başkanı Ayhan Özdemir ile eski yönetim kurulu üyesi Mehmet Yanar Devecioğlu başkanlılarında hazırlanan iki ayrı listele yarıştı.2 bin 300 üyeden bin 900'ünün oy kullanma hakkına sahip olduğu seçimde, 886 birlikte üyesi sandık başına gitti. Rakibine önemli bir fark atarak 714 oy olan mevcut Birlik Başkanı Ayhan Özdemir, yeniden göreve seçilerek güven tazeledi. Özdemir'in rakibi Devecioğlu ise 166 oy alırken, kullanılan 6 oy ise geçersiz sayıldı.Rakibine fark tarak yeniden göreve seçilen Başkan Ayhan Özdemir, kongreye katılarak kendisine destek veren veya vermeyen tüm üyelere teşekkür etti. 4 yıldır başkanlık görevini severek yaptığını belirten başkan Özdemir, "Bana ihtiyaç duyan her arıcımızın yanında olmaya çalıştım. Sizlerin derdi, sıkıntısı benim de derdim, sıkıntım oldu. Yeni dönemde çok daha fazla çalışacağımıza söz veriyorum. Hayata geçirmek istediğimiz çok güzel projelerimiz var. Bu projeleri gerçekleştirmemiz için bana ve ekibime verdiğiniz destek için sizlere çok teşekkür ediyorum" dedi.Ayhan Özdemir başkanlığındaki yeni birlik yönetim kurulu Ali Canlı, Namık Aydoğdu, Mehmet Gür, İsa Durak, Zihni Yıkılmaz ve Sadettin Seytin'den oluştu.Denetim Kurulu üyeliklerine de Veli Sarıpehlivan, İlhan Deveci ve Özkan Dirik, delegeliklere ise Ayhan Özdemir, Sibel Utlu, Erhan Serçin, Rıfat Türk, Baykal Durmaz, Macit Eyinç, Ali Özmen ve Ramazan Yiğit seçildi. - AYDIN