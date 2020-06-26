Aydınlı avukattan yumruklu savunma

Aydın'ın Nazilli ilçesinde avukat olduğu öğrenilen bir kişi sokağı adeta ringe çevirdi.

Aydınlı avukattan yumruklu savunma
26.06.2020 13:30 | Son Güncelleme: 26.06.2020 13:43
Aydın'ın Nazilli ilçesinde avukat olduğu öğrenilen bir kişi sokağı adeta ringe çevirdi. Yumruklu savunma yapan avukatın kendisini azlettiği öğrenilen eski müvekkilini yumruklama anları güvenlik kameralarına saniye saniye yansırken, avukatın yumruklu savunması boksörleri aratmadı.

İlginç olay, Nazilli merkez Altıntaş Mahallesi'nde yaşandı. Güvenlik kameralarına yansıyan görüntülere göre, bir yerde oturup yakınları ile birlikte çay içen ve avukat olduğu öğrenilen Semih T. ile önünden gelip geçen Ufuk İ. arasında sözlü bir münakaşa yaşanıyor. Daha sonra yanında birkaç kişi ile tekrar bölgeden geçmekte olan şahsın üzerine yürüyen Semih T. yumrukları ile eski müvekkilini adeta yere seriyor.

Olayın, mağdur Ufuk İ.'nin devam eden bir davasından avukatı olan Semih T.'yi azlettiğinden dolayı yaşandığı ileri sürüldü. Eski müvekkilinin yanına birkaç kişi ile gelince kendini korumak için istenmeyen böyle bir olaya giriştiğini belirten avukat Semih T. ise yaşanan olay nedeniyle üzgün olduğunu belirtti.

Olaydan sonra darp edilen şahsın eski avukatından şikayetçi olduğu öğrenildi.

Avukatlık mesleği açısından görevini tam anlamıyla yerine getirmesine rağmen fiziki olaya karıştığı için üzüntülü olduğunu söyleyen Semih T., bahse konu kişiler tarafından daha önce tehdit ve hakaret içerikli sözlerin ardından yanına 4 kişi ile gelinmesinin ardından kendisini korumak zorunda kaldığını, kışkırtıldığı için böylesi istenmeyen bir davranışa başvurduğunu ifade etti. - AYDIN

Kaynak: İHA

Etiketler: Altıntaş, Nazilli, Aydın, 3. Sayfa, Haber

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