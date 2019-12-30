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Aydınlı Beşiktaşlılardan hasta çocuklara yeni yıl sürprizi

Aydın Beşiktaşlılar Derneği üyeleri, Adnan Menderes Üniversitesi Uygulama ve Araştırma Hastanesi Onkoloji Servisi'nde tedavi gören çocuklara, hayalini kurdukları hediyeleri armağan etti.

30.12.2019 12:50 | Son Güncelleme: 30.12.2019 13:22 Aydınlı Beşiktaşlılardan hasta çocuklara yeni yıl sürprizi
Beşiktaşlılar Derneği üyeleri, Adnan Menderes Üniversitesi Uygulama ve Araştırma Hastanesi Onkoloji Servisi'nde tedavi gören çocuklara, hayalini kurdukları hediyeleri armağan etti.
Aydın Beşiktaşlar Derneği Kadın Kolları Başkanlığı, tedavi gören çocuklara yeni yılda hediye olarak ne istediklerine dair soru yöneltti. Çocuklar yazdıkları mektuplarla dileklerini dernek üyelerine ulaştırdı. Dernek üyeleri, yeni yıl öncesinde bisiklet, tablet, kıyafet, oyuncaktan oluşan hediye paketleriyle hastaneye gitti. Hediyelerini alan 22 çocuk, büyük sevinç yaşadı.
Gazetecilere açıklama yapan Aydın Beşiktaşlılar Derneği Başkanı Taşkın Cerit, farklı takım taraftarı gruplarından da destek aldıklarını belirterek "Çocukların gözündeki o mutluluğu görmek bize de ayrı bir keyif kattı. Çocuklarımız çok zor bir süreçten geçiyorlar. Ağır tedavi görüyorlar. Amacımız onları mutlu etmekti." dedi.
Derneğin kadın kolları başkanı Beyhan İpek de "Yeni yılda çocuklarımızın hayallerine dokunmak istedik. Hayallerini öğrendik ve kendi ölçümüzde gerçekleştirdik. Onlar da biz de çok mutlu olduk." diye konuştu.
Çocuk Hematolojisi ve Onkolojisi Bilim Dalı Doktor Öğretim Görevlisi Özgür Cartı ise bu tip ziyaretlerin çok önemli olduğunu belirterek "Çocuklarımızın hastanede yatış süreleri çok uzun oluyor. Dolayısıyla böyle moral motivasyonu yüksek etkinlikler çok önemli oluyor. Bu ziyareti destekliyor, emeği geçenlere teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

Adnan Menderes Üniversitesi, Aydın, Spor

Kaynak: AA

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