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Aydınlı çift devlet desteğiyle istiridye mantarı tesisi kurdu

Aydın'ın İncirliova ilçesinde bir çift, devlet desteğiyle yıllık 8 ton kapasiteli istiridye mantarı tesisi kurdu.

15.04.2020 16:04 | Son Güncelleme: 15.04.2020 16:36
Aydınlı çift devlet desteğiyle istiridye mantarı tesisi kurdu

Aydın 'ın İncirliova ilçesinde bir çift, devlet desteğiyle yıllık 8 ton kapasiteli istiridye mantarı tesisi kurdu.

İkizdere Mahallesi'nde yaşayan Şeyma Efe (25) ve Olcay Erkap (30), istiridye mantarı tesisi kurmak için Genç Çiftçi Projesi'ne müracaat etti.

Başvurunun kabul edilmesinin ardından Erkap çiftine, Tarım ve Orman Bakanlığınca 30 bin liralık hibe verildi.

Devletten aldıkları desteğin üzerine kendi birikimlerini de ekleyen çift, yıllık 8 ton kapasiteli istiridye mantarı tesisini hazır hale getirdi. Çift, halen ürettiği mantarları Türkiye'nin farklı şehirlerine pazarlıyor.

Gazetecilere açıklama yapan Şeyma Efe Erkap, tesisi daha da büyütmeyi hedeflediklerini söyledi.

Yeni tip koronavirüs salgınından dolayı işlerinin olumsuz etkilendiğini vurgulayan Erkap, bu sürecin sonra ermesinin ardından emin adımlarla yola devam edeceklerini ifade etti.

Olcay Erkap ise sağlıklı bir ortamda mantar ürettiklerini dile getirdi.

Kaynak: AA

Etiketler: İncirliova, Aydın, Güncel
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