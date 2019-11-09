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Aydınlı çocukların mektubuna Afrin'deki Mehmetçik'ten videolu teşekkür

Aydın'ın Germencik ilçesinde anaokulu öğrencilerinin gönderdiği mektuba Afrin'de görev yapan Mehmetçik, video çekerek teşekkür etti.

09.11.2019 14:16 | Son Güncelleme: 09.11.2019 14:16Aydınlı çocukların mektubuna Afrin'deki Mehmetçik'ten videolu teşekkür
'ın Germencik ilçesinde anaokulu öğrencilerinin gönderdiği mektuba 'de görev yapan Mehmetçik, çekerek teşekkür etti.
Çocuklar Gülsün Diye Anaokulunda eğitim gören öğrenciler, Afrin'de görev yapan askerlere 15 gün önce mektup yolladı.
Çocukların duygularını aktardığı mektubun ellerine ulaşması sonrası Mehmetçik de bir video çekerek öğrencilere teşekkür etti.
Videoda öğrencilere sevgilerini gönderen bir teğmen, "Aydın Germencik'te eğitim gören çocuklarımıza selam olsun. Bizler elleri ve bedenleri küçük olan ama yürekleri büyük olan sizin gibi çocuklar için buradayız. Derslerinize iyi çalışın. Öğretmenlerinizin sözlerini dinleyin çünkü sizler bizim geleceğimize ışık tutacak nesillersiniz. Sizleri çok seviyor, hepinizin gözlerinden öpüyoruz." ifadelerini kullandı.
Videoyu izleyen öğrenciler mutluluklarını dile getirirken askeri kıyafet giyen bazı öğrenciler de Barış Pınarı Harekatı'nda görev alan Mehmetçik'e de asker selamı gönderdi.

Aydın, Afrin, Güncel

Kaynak: AA

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