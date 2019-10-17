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Aydınlı efeden Mehmetçiğe asker selamı

TÜRK Silahlı Kuvvetleri'nce (TSK) Suriye'nin kuzeyindeki terör örgütlerine yönelik yürütülen 'Barış Pınarı Harekatı'na, Aydınlı efe Mustafa Koldaş'tan (48) asker selamlı destek geldi.

17.10.2019 19:10Aydınlı efeden Mehmetçiğe asker selamı

TÜRK Silahlı Kuvvetleri'nce (TSK) Suriye'nin kuzeyindeki terör örgütlerine yönelik yürütülen 'Barış Pınarı Harekatı'na, Aydınlı efe Mustafa Koldaş'tan (48) asker selamlı destek geldi.

TSK tarafından Suriye'de, Fırat'ın doğusunda terör örgütlerine karşı yürütülen 'Barış Pınarı Harekatı'na, Türkiye'nin dört bir yanından destek geliyor. Harekata katılan Mehmetçiğe bir destek de Aydınlı efe Mustafa Koldaş'tan geldi. Harekatta görevli Mehmetçiğe asker selamı veren Koldaş, "Kurtuluş Savaşı'nda Aydın'dan düşmana geçit vermeyen efeler olarak Suriye'nin kuzeyinde 'Barış Pınarı Harekatı'nda görev alan Mehmetçiklerimizin sonuna kadar destekçisiyiz. Her zaman olduğu gibi yine Aydın efeleri olarak devletimizin yanındayız" dedi.



Barış Pınarı Harekatı, Aydınlı, Suriye, Güncel

Kaynak: DHA

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