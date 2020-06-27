Aydınlı gençler Milli Takım kampına davet Edildi

11-19 Eylül tarihlerinde Finlandiya'nın Rovaniemi kentinde yapılacak olan Gençler ve 23 Yaş Altı Avrupa Halter Şampiyonası için hazırlıklar başladı.

Aydınlı gençler Milli Takım kampına davet Edildi
27.06.2020 13:50 | Son Güncelleme: 27.06.2020 14:31
11-19 Eylül tarihlerinde Finlandiya'nın Rovaniemi kentinde yapılacak olan Gençler ve 23 Yaş Altı Avrupa Halter Şampiyonası için hazırlıklar başladı. Başlayan hazırlıklar ile birlikte Aydınlı 2 genç sporcu da Milli Takım Kampına davet edildi.

20 Haziran'da Ankara'da başlayan ve şampiyonaya kadar devam edecek olan Gençler Erkekler Milli Takım Avrupa Hazırlık Kampı'na Aydın Yıldız Spor Kulübü sporcularından 55 kg sikletinde Sedat Atsız Milli Takım Kampına davet edildi.

Konya'da başlayan 23 Yaş Altı Kadınlar Milli Takım Avrupa Hazırlık Kampına ise Aydın Yıldız Spor Kulübü sporcularından Avrupa ve Dünya Şampiyonu olarak Aydın'ın gururu olan Milli Sporcu Ayşegül Çakın davet edildi.

"Başarılı olacaklarına inanıyorum"

Kulüplerinden 2 sporcunun Milli Takım Kampına davet edilmesinden mutlu olduklarını ifade eden Aydın Yıldızspor Kulüp Başkanı Kaya Özcan; "Aydınımızın gururu olan 2 sporcumuz Finlandiya'da düzenlenecek olan şampiyona için kampa davet edildi. Bu, kulübümüz adına çok önemli bir gelişme. 2 genç arkadaşımızın daha öncelerde de olduğu gibi bu şampiyonada da Aydın'ı ve ülkemizi başarılı bir şekilde temsil edeceklerine inanıyorum. Her ikisine de başarılar diliyorum. Sporcularımızın gelişiminde destek olan Yunus Emre hocamızı da tebrik ederiz" dedi. - AYDIN

Kaynak: İHA

Etiketler: Aydınlı, Avrupa, Aydın, Spor, Haber

Manşet

Haberler

1999 depremi öncesinde görülen yılanların tekrar ortaya çıkması vatandaşları tedirgin etti Yaşam
1999 depremi öncesinde görülen yılanların tekrar ortaya çıkması vatandaşları tedirgin etti
İsrail’de BM aracının içinde cinsel ilişki skandalı patlak verdi Dünya
İsrail'de BM aracının içinde cinsel ilişki skandalı patlak verdi
Son Dakika: ÖSYM, YKS’de sorulan 4 soruyu sosyal medyaya sızdıran kişi hakkında soruşturma başlattı Güncel
Son Dakika: ÖSYM, YKS'de sorulan 4 soruyu sosyal medyaya sızdıran kişi hakkında soruşturma başlattı
Alişan’ın ölümden döndüğü kaza sonrası kasko şirketinden alacağı ücret belli oldu Magazin
Alişan'ın ölümden döndüğü kaza sonrası kasko şirketinden alacağı ücret belli oldu
Amerikalı genç kız, 50 yıldır çözülemeyen matematik problemini çözerek tarihe geçti Dünya
Amerikalı genç kız, 50 yıldır çözülemeyen matematik problemini çözerek tarihe geçti
Kimlik yerine ehliyetle sınava gelen öğrenci sınava alınmadı Güncel
Kimlik yerine ehliyetle sınava gelen öğrenci sınava alınmadı
Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Seçil Özkan, Türkiye’yi bekleyen muhtemel koronavirüs senaryosunu paylaştı Güncel
Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Seçil Özkan, Türkiye'yi bekleyen muhtemel koronavirüs senaryosunu paylaştı
Tabelalara göre 4 bin kişinin kayıp olduğu İnegöl’de vatandaşlar Müge Anlı’ya çağrı yaptı Yaşam
Tabelalara göre 4 bin kişinin kayıp olduğu İnegöl'de vatandaşlar Müge Anlı'ya çağrı yaptı
Haberler››Spor››Aydınlı gençler Milli Takım kampına davet Edildi - Spor

Son Dakika Spor Haberleri

00:45: Trabzonspor'da Uğurcan Çakır'dan flaş sözler: 'Şampiyon olacağız' - Spor 00:45: Ankaragücü cephesi 1 puandan memnun - Spor 00:45: Hüseyin Çimşir: Kötü oynadık ve yine avantaj kaybettik - Spor 00:24: Erol Bulut: "Yediğimiz 3 gol bizim gibi bir takıma yakışmadı" - Spor 00:20: ABONELERİMİZİN DİKKATİNE - Spor 23:05: Trabzonspor, evinde Ankaragücü ile 1-1 berabere kaldı - Spor 21:17: Emre Belözoğlu, Yeni Malatyaspor maçı sonrası gözyaşlarını tutamadı - Spor 16:51: 1999 depremi öncesinde görülen yılanların tekrar ortaya çıkması vatandaşları tedirgin etti - Haberler 15:45: Kaldırım çalışmasına itiraz eden vatandaş, öğrendiği gerçekle şoke oldu - Haberler 12:53: Kimlik yerine ehliyetle sınava gelen öğrenci sınava alınmadı - Haber