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Aydınlı Hakim son yolculuğuna uğurlandı

Geçirdiği rahatsızlık sonucu hayatını kaybeden Aydınlı genç hakim sevenlerinin gözyaşları içinde toprağa verildi.

07.10.2019 14:32Aydınlı Hakim son yolculuğuna uğurlandı
Geçirdiği rahatsızlık sonucu hayatını kaybeden Aydınlı genç hakim sevenlerinin gözyaşları içinde toprağa verildi.

Yargıtay'da Tetkik Hakimi olan Gülden Pekcan Duman (34), bir süre önce geçirdiği rahatsızlık sonucunda hastanede tedavi altına alındı. Tedavisi devam eden hakim Duman, yapılan tüm tedavilere rağmen hayatını kaybetti. Genç hakimin vefatı ailesini ve sevenlerini üzdü.

Hakim Duman'ın cenazesi bugün Efeler Beycamii'nde öğle namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Kemer Mahallesi Mezarlığı'na defnedildi.

Hakim Duman'ın cenazesine, Aydın Cumhuriyet Başsavcısı Kasım Tüten, Adalet Komisyonu Başkanı Erhan Yıldırım, ADÜ Rektörü Prof. Dr. Osman Selçuk Aldemir, ailesi ve sevenleri katıldı. - AYDIN

Yargıtay, Aydınlı, Aydın, Güncel

Kaynak: İHA

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