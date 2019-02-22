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AK Parti Aydın Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mustafa Savaş, "Aydınlı hemşehrilerimin zenginleşmesi büyükşehirin en büyük korkusu. Aydın zenginleşsin istemiyorlar. Gelişip kalkınması yönünde bir tek söylemleri yok." ifadelerini kullandı.Savaş'ın basın bürosundan yapılan açıklamaya göre, Mustafa Savaş, CHP'li Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu'nun, makamını Aydın'a getirilecek yatırımların önünü tıkamak için kullandığını savundu.Aydın'da CHPden istifa eden önemli isimlerin olduğunu aktaran Savaş, "Hepsi de Büyükşehir Belediye Başkanının kendilerini engellediğini dile getiriyor. Neden bu açıklamaları yapıyorlar istifa eden bu önemli isimlerden bunları duyun. Büyükşehirin siyaseti hamaset ve yatırımları engellemek üzerine. Kendi belediye başkanlarıyla, muhtarlarla, üniversiteyle, sivil toplum kuruluşlarıyla ortak iş yapamayan bakanlıklarımızla, iktidarımızla nasıl ortak iş yapsın. Böyle hizmet getirilmez Aydın'a." ifadelerini kullandı.Şehirde yaşayan vatandaşların zenginleşmesinden Çerçioğlu'nun korktuğunu savunan Savaş, "Aydınlı hemşehrilerimin zenginleşmesi büyükşehirin en büyük korkusu. Aydın zenginleşsin istemiyorlar. Gelişip kalkınması yönünde bir tek söylemleri yok. Biz 'yatırımlara engel olmayın artık Aydınlı zenginleşsin' diyoruz, onlar da 'Aydın'da yatırım olmasın vatandaş sadece bize muhtaç kalsın' diye korku salma peşindeler." görüşünü bildirdi.Devletin son 16 yılda Aydın'a eski parayla 23,5 katrilyonluk yatırım gerçekleştirdiğini, millete rağmen siyasetin yapılamayacağının 31 Mart akşamı görüleceğinin altını çizen Savaş, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Aydın'ı çok önemsediğini belirtti.Bakanların Aydın'a düzenledikleri programların bundan dolayı çok önemli olduğuna işaret eden Savaş, önce Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, daha sonra da Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun kente geldiklerini, tarım ve turizm konularında çok önemli açıklamalarda bulunduklarını, Çavuşoğlu'nun 2020 yılında düzenlenecek Dışişleri Bakanlığı Büyükelçiler Toplantısı'nın Aydın'da yapılabileceğini söylediğini bunların ikili ilişkilerle kente getirdikleri etkinlikler olacağını kaydetti.Mevcut Büyükşehir Belediyesinin ildeki altyapı sorunlarını çözmediği ve ilin var olan sorunlarını artırdığı takdirde şehrin bu etkinliklere nasıl alternatif bir merkez haline getirebileceğinin sorgulanması gerektiğini ifade eden Savaş, Çerçioğlu'nun kurum ve kuruluşlarla diyalogdan kaçtığını, bu şekilde Aydın'da proje ve etkinliğin yapılamayacağı değerlendirmesinde bulundu.Aydın'a hak edilen hizmetlerin getirilmesi için değişimin şart olduğuna dikkati çeken Savaş, şunları kaydetti:"Büyükşehir belediye başkanı olduğumda iktidarın elinden tutacak, seçimsiz geçecek 4,5 senelik o dönemde bahse konu bütün bu çalışmaları en kısa sürede elbirliğiyle hayata geçireceğiz. 2014'de açıkladıkları 133 projenin sadece 13'ünü hayata geçirebilmiş bir belediye stratejik planlamadan anlamayan bir belediye yönetimidir. Ne yapacaklarını ne yapamayacaklarını dahi bilmiyorlar. 2023'e yönelik, 2053 ve 2071'e yönelik bir tek projeksiyonları yok. Bakanlarımızın Aydın ziyaretleri bu nedenle çok önemli, bu programlar da inşallah artarak devam edecek. Aydın bu avantajları artık sonuna kadar kullanabilmeli."