Aydınlı kadın girişimciler Ege bölge buluşmasında yer aldı

Aydın Ticaret Borsası koordinatörlüğünde çalışmalarını yürüten Aydın Ticaret Borsası Kadın Girişimciler Kurulu başkanlığında Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Kadın Girişimciler Kurulu Ege Bölgesi birinci toplantısı, TOBB Uşak Kadın Girişimciler Kurulu ev sahipliğinde Uşak Ticaret ve Sanayi Odasında gerçekleşti.



TOBB Girişimcilik Müdürlüğü Uzmanı Handan Köse, TOBB Kadın Girişimciler Kurulu Aydın Kadın Girişimciler Kurulu Başkanı/ Ege Bölge Başkanı Esen Türker ve Ege Bölgesi'nde yer alan TOBB Kadın Girişimciler Kurulu Başkanları, üyeleri ve kadın girişimciler katıldı.



İller arası diyalog ve işbirliğinin önemine değinilen programın açılış konuşmasını gerçekleştiren TOBB Uşak Kadın Girişimciler İcra Komitesi Başkanı Aysel Karaman, TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu'nun 2007 yılında kurduğu TOBB Kadın Girişimciler Kurullarının yaptıkları çalışmalarla Türkiye'deki tüm girişimciler içinde yüzde 4 olan kadın girişimci oranı günümüzde yüzde 10'ları bulduğunu ifade ederek çalışmalarında verdiği desteklerden dolayı kendisine teşekkürlerini sunduğunu ifade etti.



Karaman, konuşmasında Ulu Önder M. Kemal Atatürk'ün "Bir toplum aynı gayeye kadınları ve erkekleriyle beraber yürümezse ilerlemesine ve medenileşmesine teknik bakımdan imkan, ilmi bakımdan da ihtimal yoktur" sözünü hatırlatarak devam etti: "Bugün burada yaratacağımız sinerji ile şüphesiz ki; vizyon ve bilgi dağarcığımızı geliştirirken, deneyimlerimizle, paylaşımlarımızla; yeni girişimcilere, gençlerimize, kadınlarımıza yol gösterici olmayı ve yeni iş ilişkileri geliştirmesini hedefliyoruz"



Aydın Kadın Girişimciler Kurulu Başkanı ve Ege Bölge Başkanı Esen Türker, yaptığı konuşmada bölgemizin üreten incileri diye söze başlayarak özellikle bölgesel işbirliğine dikkat çekti. Türker, "TOBB tarafından yapılan organizasyonlarda Başkanımız Rifat Hisarcıklıoğlu'nu verdiği mesaj rol model olun çağrısına karşılık duruşunuz, hareketleriniz, verdiğiniz kararlar bulunduğunuz ortamda üreten ve çalışkan bir kadının öz iradesiyle oluşturduğu etki ile rol model olunması gerekmektedir. Bu nedenle bu tür toplantılarda ne kadar çok birlikte olursak gelecek için o kadar sağlam adım atmış olabiliriz. TOBB Başkanımız Rifat Hisarcıklıoğlu'na ve koordinatörümüz Aydın Ticaret Borsasına kadın girişimcilere verdiği değer ve desteklerden için teşekkürlerimizi sunuyorum" ifadelerini kullandı.



Programda sektörel görüşmelere geçilmeden önce gazeteci, yazar, iletişim uzmanı İrfan Atasoy'un sunumuyla iletişim, empati ve bireysel motivasyon üzerine bir söyleşi gerçekleştirildi. Söyleşiden sonra ise gıdadan, tekstile, sağlıktan sigorta sektörüne kadar sektörel bazda oluşturulan çalışma grupları ile sektör değerlendirmesi ve fikir alışverişinde bulunuldu. - AYDIN